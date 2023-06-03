Phát hiện vợ ngoại tình, chàng trai vào khách sạn bắt quả tang và lục tung phòng nhưng không thấy người tình, đến khi tìm được thì đã qua đời

Thế giới 03/06/2023 18:47

Khi Lý Lan và những người bạn của anh đang cố gắng xông vào, Vương Thành đã vội vàng giấu cô trong tủ quần áo, trong khi bản thân gã nhân tình trốn trên ban công phía sau dàn điều hòa bên ngoài.

Theo thông tin từ Sohu, tại Tùng Giang, Thượng Hải, một người đàn ông phát hiện vợ mình ngoại tình nên đã rủ một nhóm anh em đến khách sạn để bắt cô.

Sau khi chứng kiến ​​cảnh vợ và người khác vào khách sạn, người đàn ông cùng vài anh em xông vào lục soát căn phòng nhưng không thấy tung tích của người tình.

Ngay khi mọi người đang thắc mắc, tiếng kêu thất thanh của người đàn ông rơi từ tòa nhà từ ngoài cửa sổ truyền đến.

Lý Lan là một người nghiện công việc điển hình, suốt ngày bận rộn với công việc của công ty và hiếm khi dành thời gian cho vợ Đường Hướng Dương.

Ban đầu Đường Hướng Dương có thể hiểu được công việc của chồng, nhưng thời gian trôi qua, sự thờ ơ của Lý Lan đối với vợ khiến cô ngày càng cảm thấy cô đơn.

Một ngày nọ, khi Đường Hướng Dương đi mua sắm trong trung tâm thương mại, cô tình cờ gặp lại mối tình đầu của mình, Vương Thành.

Phát hiện vợ ngoại tình, chàng trai vào khách sạn bắt quả tang và lục tung phòng nhưng không thấy người tình, đến khi tìm được thì đã qua đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vương Thành tràn đầy nỗi nhớ với Đường Hướng Dương, hai người trò chuyện về khoảng thời gian tốt đẹp trong quá khứ.

Sau đó, Đường Hướng Dương cảm thấy có lỗi, cô yêu Lý Lan sâu đậm và đó chỉ là một phút bốc đồng.

Tuy nhiên, Vương Thành vẫn kiên trì theo đuổi Đường Hướng Dương. Anh ta liên tục mời cô đi chơi và dù cô sợ gây tổn thương cho Lý Lan, nhưng dưới sự quyến rũ của Vương Thành đã khiến cô khó có thể từ chối.

Một ngày nọ, Lý Lan đi làm thêm về nhà và thấy vợ không có ở nhà, thông qua định vị của điện thoại di động, anh thấy vợ đã đến một khách sạn.

Lý Lan lập tức cùng mấy người bạn chạy tới, yêu cầu Đường Hướng Dương giải thích rõ ràng.

Cả nhóm đến khách sạn và Lý Lan dựa vào thông tin của bàn tiếp tân để tìm số phòng và đi đến đó để gõ cửa. Tuy nhiên, mặc dù có tiếng ồn ào, nhưng cửa không mở ra sau một thời gian dài đợi.

Lý Lan nổi giận, liên tục gõ cửa và gọi: “Đường Hướng Dương, mở cửa! Tôi biết cô đang ở trong đó!”

Nhưng hồi lâu cũng không có phản hồi, thấy vậy, bạn bè của Lý Lan cũng giúp Lý Lan gõ cửa và hét lên khiến cả khách sạn đều nghe thấy tiếng ồn.

Phát hiện vợ ngoại tình, chàng trai vào khách sạn bắt quả tang và lục tung phòng nhưng không thấy người tình, đến khi tìm được thì đã qua đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, Đường Hướng Dương trong phòng cảm thấy bối rối và không biết phải làm thế nào để đối mặt với Lý Lan.

Vương Thành muốn mở cửa để đối phó với Lý Lan, nhưng Đường Hướng Dương sợ nếu mở cửa, chồng cô sẽ đánh Vương Thành trực tiếp. Vì vậy, cô cố gắng ngăn cản Vương Thành mở cửa và hai người đã cãi nhau.

Khi Lý Lan và những người bạn của anh đang cố gắng xông vào, Vương Thành đã vội vàng giấu cô trong tủ quần áo, trong khi bản thân anh ta trốn trên ban công phía sau dàn điều hòa bên ngoài.

Những người bạn của Lý Lan lập tức bắt đầu tìm kiếm từng người một và rất nhanh đã tìm thấy Đường Hướng Dương trong tủ quần áo.

Sau khi Đường Hướng Dương được tìm thấy, cô đã khóc và quỳ xuống trước mặt Lý Lan và cầu xin sự tha thứ.

Đúng lúc này, ngoài ban công đột nhiên truyền đến một tiếng "a" một tiếng, sau đó là một vật nặng rơi xuống đất.

Phát hiện vợ ngoại tình, chàng trai vào khách sạn bắt quả tang và lục tung phòng nhưng không thấy người tình, đến khi tìm được thì đã qua đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mọi người chạy ra ban công và thấy Vương Thành đã tử vong, trên mặt đất nhuốm đầy máu đỏ. Đường Hướng Dương bị kinh sợ bởi sự cố bất ngờ này, cô suýt ngã khuỵu xuống đất.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ của Vương Thành biết tin chồng mình qua đời vô cùng đau buồn, bà cho rằng cái chết của chồng cô đều do lỗi của Lý Lan và nhóm của anh ta nên quyết định kiện khách sạn và tất cả các bên liên quan.

Vợ của Vương Thành cho rằng Lý Lan và nhóm của anh ta đột nhập vào phòng khách sạn của người khác, gây án và phá hoại tài sản của khách sạn, dẫn đến cái chết thương tâm của Wang Cheng. Điều đó rõ ràng là tội vô ý làm chết người.

Trong phiên tòa, vợ của Vương Thành yêu cầu được bồi thường hơn 1,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,3 tỷ), nhưng tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường và tuyên bố vợ của Vương Thành thất bại trong vụ kiện.

Lý Lan và nhóm của anh cũng không được hỗ trợ trong vụ kiện của họ và không có bên nào phải bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào.

 

 

 

 

Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong

Những hình ảnh mới nhất từ vụ tai nạn thảm khốc ở Ấn Độ khiến hơn 200 người tử vong

Những hình ảnh từ Balasore cho thấy người dân địa phương và đội cứu hộ leo lên các toa tàu để giải cứu hành khách bị mắc kẹt.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 55 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 55 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích