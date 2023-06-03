Sau khi chứng kiến ​​cảnh vợ và người khác vào khách sạn, người đàn ông cùng vài anh em xông vào lục soát căn phòng nhưng không thấy tung tích của người tình.

Theo thông tin từ Sohu, tại Tùng Giang, Thượng Hải, một người đàn ông phát hiện vợ mình ngoại tình nên đã rủ một nhóm anh em đến khách sạn để bắt cô.

Lý Lan là một người nghiện công việc điển hình, suốt ngày bận rộn với công việc của công ty và hiếm khi dành thời gian cho vợ Đường Hướng Dương.

Ngay khi mọi người đang thắc mắc, tiếng kêu thất thanh của người đàn ông rơi từ tòa nhà từ ngoài cửa sổ truyền đến.

Ban đầu Đường Hướng Dương có thể hiểu được công việc của chồng, nhưng thời gian trôi qua, sự thờ ơ của Lý Lan đối với vợ khiến cô ngày càng cảm thấy cô đơn.

Một ngày nọ, khi Đường Hướng Dương đi mua sắm trong trung tâm thương mại, cô tình cờ gặp lại mối tình đầu của mình, Vương Thành.

Ảnh minh họa: Internet

Vương Thành tràn đầy nỗi nhớ với Đường Hướng Dương, hai người trò chuyện về khoảng thời gian tốt đẹp trong quá khứ.

Sau đó, Đường Hướng Dương cảm thấy có lỗi, cô yêu Lý Lan sâu đậm và đó chỉ là một phút bốc đồng.

Tuy nhiên, Vương Thành vẫn kiên trì theo đuổi Đường Hướng Dương. Anh ta liên tục mời cô đi chơi và dù cô sợ gây tổn thương cho Lý Lan, nhưng dưới sự quyến rũ của Vương Thành đã khiến cô khó có thể từ chối.

Một ngày nọ, Lý Lan đi làm thêm về nhà và thấy vợ không có ở nhà, thông qua định vị của điện thoại di động, anh thấy vợ đã đến một khách sạn.

Lý Lan lập tức cùng mấy người bạn chạy tới, yêu cầu Đường Hướng Dương giải thích rõ ràng.

Cả nhóm đến khách sạn và Lý Lan dựa vào thông tin của bàn tiếp tân để tìm số phòng và đi đến đó để gõ cửa. Tuy nhiên, mặc dù có tiếng ồn ào, nhưng cửa không mở ra sau một thời gian dài đợi.

Lý Lan nổi giận, liên tục gõ cửa và gọi: “Đường Hướng Dương, mở cửa! Tôi biết cô đang ở trong đó!”

Nhưng hồi lâu cũng không có phản hồi, thấy vậy, bạn bè của Lý Lan cũng giúp Lý Lan gõ cửa và hét lên khiến cả khách sạn đều nghe thấy tiếng ồn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, Đường Hướng Dương trong phòng cảm thấy bối rối và không biết phải làm thế nào để đối mặt với Lý Lan.

Vương Thành muốn mở cửa để đối phó với Lý Lan, nhưng Đường Hướng Dương sợ nếu mở cửa, chồng cô sẽ đánh Vương Thành trực tiếp. Vì vậy, cô cố gắng ngăn cản Vương Thành mở cửa và hai người đã cãi nhau.

Khi Lý Lan và những người bạn của anh đang cố gắng xông vào, Vương Thành đã vội vàng giấu cô trong tủ quần áo, trong khi bản thân anh ta trốn trên ban công phía sau dàn điều hòa bên ngoài.

Những người bạn của Lý Lan lập tức bắt đầu tìm kiếm từng người một và rất nhanh đã tìm thấy Đường Hướng Dương trong tủ quần áo.

Sau khi Đường Hướng Dương được tìm thấy, cô đã khóc và quỳ xuống trước mặt Lý Lan và cầu xin sự tha thứ.

Đúng lúc này, ngoài ban công đột nhiên truyền đến một tiếng "a" một tiếng, sau đó là một vật nặng rơi xuống đất.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi người chạy ra ban công và thấy Vương Thành đã tử vong, trên mặt đất nhuốm đầy máu đỏ. Đường Hướng Dương bị kinh sợ bởi sự cố bất ngờ này, cô suýt ngã khuỵu xuống đất.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ của Vương Thành biết tin chồng mình qua đời vô cùng đau buồn, bà cho rằng cái chết của chồng cô đều do lỗi của Lý Lan và nhóm của anh ta nên quyết định kiện khách sạn và tất cả các bên liên quan.

Vợ của Vương Thành cho rằng Lý Lan và nhóm của anh ta đột nhập vào phòng khách sạn của người khác, gây án và phá hoại tài sản của khách sạn, dẫn đến cái chết thương tâm của Wang Cheng. Điều đó rõ ràng là tội vô ý làm chết người.

Trong phiên tòa, vợ của Vương Thành yêu cầu được bồi thường hơn 1,3 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,3 tỷ), nhưng tòa án đã bác bỏ yêu cầu bồi thường và tuyên bố vợ của Vương Thành thất bại trong vụ kiện.

Lý Lan và nhóm của anh cũng không được hỗ trợ trong vụ kiện của họ và không có bên nào phải bồi thường cho bất kỳ thiệt hại nào.