Nam nhân viên bị công ty sa thải vì dành 6 tiếng mỗi ngày để đi vệ sinh gây xôn xao dư luận

Theo thông tin từ South China Morning Post, nhân viên họ Wang gia nhập công ty vào tháng 4 năm 2006 và đã làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn kể từ tháng 4 năm 2013.

Một người đàn ông Trung Quốc dành tới 6 tiếng mỗi ngày trong nhà vệ sinh tại nơi làm việc đã bị sa thải, gây ra làn sóng quan tâm trên mạng xã hội đại lục.

Mặc dù việc điều trị thành công nhưng Wang khẳng định rằng anh vẫn tiếp tục bị đau dai dẳng, điều đó có nghĩa là anh buộc phải dành từ 3 đến 6 giờ mỗi ngày trong nhà vệ sinh kể từ tháng 7 năm 2015.

Vào tháng 12 năm 2014, Wang yêu cầu điều trị y tế vì “vấn đề về hậu môn”, đánh dấu sự khởi đầu của cái gọi là “cuộc phiêu lưu trong nhà vệ sinh” của anh ấy.

Người đàn ông cho biết anh phải dành quá nhiều thời gian trong nhà vệ sinh vì "các vấn đề sức khỏe". Ảnh: Shutterstock

Theo hồ sơ của công ty, từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 9 năm 2015, Wang sử dụng nhà vệ sinh hai đến ba lần một ca và tổng cộng có 22 lần vào nhà vệ sinh trong khoảng thời gian đó.

Thời gian ở trong nhà vệ sinh kéo dài dao động từ 47 phút đến 196 phút.

Vào ngày 23 tháng 9 năm 2015, công ty đã chấm dứt hợp đồng của anh ấy với lý do quy định trong sổ tay nhân viên liên quan đến việc đi muộn, về sớm và vắng mặt không phép.

Wang sau đó đã đệ đơn lên công đoàn, yêu cầu tiếp tục hợp đồng lao động không xác định thời hạn và được phục hồi vị trí công tác.

Sau một quá trình pháp lý kéo dài, Wang đã thất bại trong nỗ lực giành lại công việc của mình.

Tuy nhiên tòa án nói rằng việc Wang ở trong nhà vệ sinh hàng ngày kéo dài vượt quá nhu cầu sinh lý hợp lý và việc chấm dứt hợp đồng của anh ta là hợp pháp và chính đáng.

Một tòa án Trung Quốc đã phán quyết rằng công ty có lý khi sa thải người đàn ông này. Ảnh: Shutterstock

Vụ việc này đã gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người nói: “Dành bốn giờ trong một ngày làm việc tám giờ trong nhà vệ sinh? Nhà tuyển dụng nào có thể chấp nhận điều đó?”

“Giống như được trả tiền để sử dụng nhà vệ sinh vậy,” một người khác nói.

“Bị ốm đáng được thông cảm, nhưng không nên lấy đó làm cái cớ. Nếu những nhân viên như vậy giành chiến thắng, các phòng vệ sinh sẽ bị quá tải,” một người khác nói.

Trong khi một người bình luận thứ tư nói thêm: “Tôi đã xem một video trên Bilibili, trong đó một blogger chuyển nhà vệ sinh thành phòng chờ. Họ ngủ, xem phim truyền hình và thậm chí ăn bún ốc bên trong đó.”

Những năm gần đây, các công ty đã ngăn chặn việc nghỉ đi vệ sinh, gây ra phản ứng dữ dội từ công chúng.

Hai năm trước, một công ty ở tỉnh Quảng Đông phía đông nam bắt đầu phạt công nhân 20 nhân dân tệ (2,8 đô la Mỹ) nếu họ sử dụng nhà vệ sinh nhiều hơn một lần một ngày như một phần của nỗ lực hiệu quả.

Năm 2018, công ty internet NetEase đã chi khoảng 2 triệu nhân dân tệ (282.000 USD) để chặn tín hiệu internet trong nhà vệ sinh của mình.

Cả hai trường hợp đều gây ra làn sóng lên án trực tuyến về hành vi bóc lột nhân viên.