Người đàn ông kiếm được 5 triệu mỗi ngày nhờ việc “nhặt rác” ở khu nhà giàu

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Theo thông tin từ South China Morning Post, đoạn video kéo dài khoảng một phút được đăng vào tuần trước trên tài khoản Xiaohongshu của một người với tiêu đề “Nhặt tiền ở khu vực giàu có của Hong Kong, thật dễ dàng!”

Đoạn clip nhặt rác ở khu vực khá phát triển của Hong Kong là video được xem nhiều nhất của anh ấy.

Hồ sơ của anh cho thấy anh hiện 32 tuổi và sống ở Thâm Quyến, một thành phố ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, giáp ranh với Hong Kong.

Các khu dân cư như Kadoorie Hill trên bán đảo Cửu Long của Hong Kong là nơi có một số bất động sản đắt nhất thành phố. Ảnh: Edmond So

Trong video, anh ta đến vùng Clear Water Bay ở khu vực Tân Giới của Hong Kong và nói rằng anh ta không đến đó vì những biệt thự sang trọng, mà là để tìm kiếm những đồ vật đã bỏ đi ở đó.

Sau đó, anh đi vào một bãi rác như vậy và tìm thấy rất nhiều “rác có thể đổi thành tiền”, bao gồm ghế ô tô cho trẻ em, DVD và kệ đựng DVD bằng gỗ.

Theo blogger này, nhiều điểm thu gom rác của Hồng Kông có thể mang lại nhiều lựa chọn phong phú. Ảnh: Shutterstock

Theo ước tính của anh ấy, số rác nhặt được ngày hôm đó có thể được bán với giá 1.500 đô la Hong Kong (4,6 triệu).

Anh cũng gợi ý trong video rằng mọi người nên cân nhắc làm nhân viên bảo vệ cho những người sống trong khu nhà ở sang trọng của thành phố.

Anh ấy tin rằng một công việc như vậy sẽ trả ít nhất 20.000 đô la Hong Kong (khoảng 61 triệu) một tháng và “bạn không phải sợ gió và nắng. Bạn chỉ cần tận hưởng điều hòa và đăng ký khách đến thăm”.

Đoạn video đã nhận được hơn 2.000 lượt thích và 70 bình luận trên Xiaohongshu.

Một người nói: “Chỉ cần không vi phạm pháp luật, tiền do chính tay mình kiếm được sạch sẽ, không phân biệt cao thấp!”

Một người khác hỏi: “Có phải bạn đến Hong Kong chỉ để nhặt rác không?”

Tuy nhiên, một người thứ ba nói: “Bạn đang nói dối những người không quen với chi phí sống cao ở Hong Kong”.

Đoạn video được một số phương tiện truyền thông ở Hong Kong đưa tin cũng làm dấy lên lo ngại rằng việc lấy đồ bỏ đi từ các mẹo thu gom rác ở Hong Kong có thể vi phạm pháp luật.