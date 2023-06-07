Cảnh sát Mỹ đã tìm thấy hài cốt của cô ấy trên một vỉ nướng than sau khi nghi bị phân xác bằng cưa máy. Đồng thời cảnh sát quận Prince George cáo buộc rằng con gái đã tham gia vào nỗ lực dọn dẹp hiện trường.

Theo Daily Star, Candace Craig, 44 tuổi, bị buộc tội giết Margaret Craig, 71 tuổi, vào ngày 23/5 và bị cáo buộc phải nhờ con gái Salia Hardy giúp di dời hài cốt.

Họ cho biết đã tìm thấy “những thứ giống như mô não” trong những túi rác mở, theo tài liệu tòa án được thu thập bởi đài truyền hình WJLA.

Các cảnh sát đã đến địa chỉ ở Maryland, Hoa Kỳ để thực hiện kiểm tra tình trạng sức khỏe khi họ ngửi thấy mùi cơ thể phân huỷ.

Hai nghi phạm được cho là sát hại bà ngoại của mình. Ảnh: Daily Star

Đối mặt với cáo buộc về cái chết của Margaret, cả Candace và Salia đều hiện đang bị giam giữ tại Sở cải tạo của quận Prince George, Mỹ.

Theo thông tin từ một thông cáo báo chí, cảnh sát đang nỗ lực để tìm ra động cơ của vụ việc.

Tài liệu tòa án cho biết động cơ ban đầu là do Margaret đe dọa sẽ báo cảnh sát vì con gái bà sử dụng gian lận thẻ tín dụng của mình nên Craig đã ra tay với mẹ của mình.

Cảnh sát đã trả lời một cuộc gọi vào khoảng 1:35 chiều sau khi một người gọi không xác định danh tính nói rằng họ đã không nhận được tin tức từ người phụ nữ trong một thời gian.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Daily Mail

Khi đến nơi, cảnh sát cho biết họ “đã nhận ra mùi thối rữa và quan sát thấy máu và khăn giấy trên sàn gần ba túi rác nhựa màu trắng”.

Cảnh sát đã thu hồi một cưa máy từ hiện trường, cũng như một con dao và các dụng cụ cắt khác.

Thiếu tá David Blazer, Trưởng đội phòng chống tội phạm của quận Prince George cho biết: “Các thám tử của đội giải quyết các vụ án giết người sẽ đảm bảo tiến hành một cuộc điều tra chặt chẽ và đảm bảo cả hai bị can phải chịu trách nhiệm về hành vi tàn nhẫn của mình”.