Nghe lời bạn thân ly hôn chồng, cô gái nhận cái kết đắng khiến cư dân mạng không khỏi xót xa

Theo người trong cuộc, người phụ nữ này tính tình vui vẻ, là nhân viên kinh doanh của một doanh nghiệp nhà nước, vợ chồng cô là bạn học đại học.

Theo thông tin từ Sohu, tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một người phụ nữ rời khỏi cục dân sự với vẻ mặt chán nản, chỉ sau vài bước đi, cô ngồi xuống trước cửa, che kín mặt và khóc nức nở. Cô ấy đã trải qua điều gì, điều gì đã làm cho cô ấy hối hận và đau khổ như vậy?

Nhưng cô ấy không nghĩ như vậy, cô ấy luôn than phiền về chồng mình, vì chồng cô đã làm việc trong 10 năm nhưng vẫn đứng tại chỗ, không có ý định thăng tiến.

Sau khi tốt nghiệp, chồng cô trở thành một công viên chức nhà nước, công việc hằng ngày thường xuyên và ổn định, trong mắt người khác công việc của chồng cô ấy là một công việc ổn định và đáng ghen tị.

Nhìn lại các chồng của bạn cùng trường đại học, người đã trở thành một quan chức cấp cao, người đã thành lập công ty riêng của mình, mỗi lần họp mặt bạn cùng lớp là một điều tuyệt vời.

Cô gái mỗi lần đi họp mặt với bạn học về là lại cãi nhau to với chồng, mắng chồng chẳng ra gì, chẳng có chí tiến thủ gì cả, chỉ biết sống qua ngày.

Có nhiều lần chồng cô đã tức giận và chuyển vào đơn vị để sống riêng. Nhưng với tình yêu và con cái, chồng cô đã quay lại sau một vài ngày.

Cô gái rất phiền não về điều này, sau mỗi lần cãi nhau, cô ấy luôn tìm kiếm người bạn thân để tâm sự, phàn nàn về tất cả những điều không tốt của chồng mình.

Cô thường xuyên cãi nhau với chồng vì không có ý định thăng tiến trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Người bạn thân này cũng chính là bạn cùng trường đại học của cô, khi cả ba người đó còn là sinh viên, họ đã có quan hệ rất tốt với nhau.

Theo lời kể của người trong cuộc, người bạn thân này cũng đã từng thầm yêu chồng của cô, nhưng vì tính cách hoạt bát của cô nên đã giành được tình cảm của người đàn ông đó.

Người bạn thân của cô đã cảm thấy phiền lòng trong một thời gian dài vì điều đó, nhưng không có cách nào khác, người bạn thân vẫn nhìn cả hai người đi vào đám cưới và trở thành phù dâu cho cô dâu, trong khi cô bạn thân vẫn độc thân suốt nhiều năm.

Người bạn thân nghe lời phàn nàn của cô gái về chồng mình và cảm thấy vui vẻ trong lòng. Sau đó lại đổ thêm dầu vào lửa, nói ai có người chồng như vậy sẽ gặp xui xẻo tám kiếp, ngay từ đầu cô đã nhìn thấu thất bại của người đàn ông này rồi.

Người phụ nữ nghe lời bạn thân, sau khi về nhà không coi trọng chồng, ít thì chê bai chồng, nặng thì quát mắng, biến sự bao dung của chồng thành điều đương nhiên, người đàn ông chịu không nổi nên đã đệ đơn ly hôn.

Dưới sự xúi giục của người bạn thân, người phụ nữ cũng đã chấp nhận ly hôn. Vì thế hai người ly hôn trong hòa bình.

Nhưng điều mà người phụ nữ không bao giờ ngờ tới là ngay sau khi hai người ly hôn, khi người phụ nữ bước ra khỏi công việc dân sự, cô lại vô tình nhận được tin chồng cũ thăng chức.

Lãnh đạo đơn vị công tác của chồng cũ thấy chồng cũ làm việc chăm chỉ, không tranh đua với người khác, luôn tận tâm với công việc nên đã cho người đàn ông cơ hội duy nhất để được thăng chức lãnh đạo đơn vị.

Theo người trong cuộc, người phụ nữ cảm thấy hối hận vì đã ly dị chồng mình. Cô đã tìm đến chồng để bày tỏ sự hối hận và muốn tái hôn với anh ta. Tuy nhiên, chồng cô đã bật mí rằng người bạn thân của cô đã tìm đến anh và thổ lộ tình cảm.

Người phụ nữ khóc trước cổng của cục dân sự sau khi ly hôn với chồng. Ảnh: Sohu

Bây giờ với việc anh độc thân, người bạn nữ kia nghĩ rằng mình đã có quyền thổ lộ tình cảm với anh và sẽ đối xử tốt với con trẻ của anh như con của chính mình.

Người phụ nữ cảm thấy rất tức giận và như bị lừa. Cô đã chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng, hy vọng có thể rút kinh nghiệm và sống tốt hơn.

Mọi người cũng đã bàn luận về câu chuyện này, một số người cho rằng người bạn thân của người phụ nữ đã khuyên cô ly dị, còn đàn ông thì chỉ có thể trở thành người bạn thân nếu họ là anh em thật sự.

Những ý kiến khác cũng cho rằng mỗi người đều phải tự quyết định về cuộc sống của mình và không nên lắng nghe những lời khuyên của người khác.