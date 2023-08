14 bộ phim bom tấn của Holiwood ra mắt mùa hè 2023

Phong cách làm phim của đạo diễn Wes Anderson có thể không phù hợp với tất cả mọi người nhưng sức hút của các diễn viên đình đám trong các bộ phim của ông khiến cho những bộ phim này khó có thể bị bỏ qua.

Bộ phim kỳ quặc mới nhất của ông có thể sẽ có sự tham gia của nhiều diễn viên hơn bao giờ hết, với sự xuất hiện của Tom Hanks, Scarlett Johansson và Steve Carell trong vai chính.

Đây là một bộ phim lãng mạn trong bối cảnh thập niên 1950, xoay quanh câu chuyện về một cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người ngoài hành tinh, gây ra một sự hoang mang lo lắng trong cộng đồng cư dân của một vùng sa mạc xa xôi

No Hard Feelings

Sau hàng loạt vai chính kịch từng đoạt giải thưởng và loạt phim bom tấn đình đám, Jennifer Lawrence giờ đây đang thử sức với thể loại hài 18+ đầy táo bạo.

Nữ diễn viên 32 tuổi đảm nhận vai trò sản xuất và là ngôi sao chính trong bộ phim, đóng vai một tài xế Uber đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

James Mangold (đạo diễn của Logan) thay thế Steven Spielberg để chỉ đạo bộ phim mới của Indiana Jones, trong đó Indy cùng với con gái đỡ đầu (Phoebe Waller-Bridge) bắt tay vào một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới xảy ra trong thời kỳ chạy đua vũ trụ, nhằm ngăn chặn kẻ cựu quân nhân của Đức Quốc xã (do Mads Mikkelsen đóng) chiếm được một thiết bị thiên văn cổ.

Ruby Gillman: Teenage Kraken

Ngôi sao của To All The Boys, Lana Condor lồng tiếng cho nữ anh hùng cùng tên trong bộ phim hoạt hình giả tưởng mới nhất của DreamWorks, trong vai một thiếu niên vụng về phát hiện ra lý do tại sao cô bị cấm đến gần đại dương – cô thực sự là một con quái vật biển trong thần thoại.

Insidious: The Red Door

Ngôi sao nhượng quyền thương mại Patrick Wilson ra mắt công việc đạo diễn với phần thứ năm trong loạt phim kinh dị của Blumhouse , đóng vai trò là phần tiếp theo trực tiếp của hai phần phim đầu tiên.

Wilson cũng đảm nhận vai Josh Lambert, người có con trai (Ty Simpkins) một lần nữa bị một linh hồn ác độc ám ảnh trong giấc mơ của mình, buộc cả gia đình phải quay trở lại thế giới ngầm của “Further” và chiến đấu với thế lực xấu xa một lần nữa.

Mission: Impossible – Dead Reckoning

Tom Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie tiếp tục đẩy mạnh giới hạn về các pha hành động nguy hiểm cao và các pha nguy hiểm trước ống kính bất chấp cái chết, khiến mọi loạt phim khác chìm trong cát bụi.

Trong phần đầu tiên của bộ phim được quảng cáo là phần cuối gồm hai phần, Ethan Hunt và nhóm của anh ấy đi tìm vũ khí chết người – trong khi Cruise tiếp tục đặt tính mạng của mình lên hàng đầu để giải trí cho chúng ta.

Oppenheimer

Một trong những bộ phim được mong đợi nhất trong mùa hè, nếu không muốn nói là cả năm, là kịch tính bùng nổ của Christopher Nolan về Dự án Manhattan và việc tạo ra quả bom nguyên tử đầu tiên.

Barbie

Ý tưởng dựa trên con búp bê mơ ước của Mattel để làm nên một bộ phim live action đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi được thông báo, nhưng nhà biên kịch kiêm đạo diễn Greta Gerwig có vẻ đã vượt qua mong đợi, nếu xét theo cảnh quay đầu tiên.

Haunted Mansion

Disney quay trở lại nguồn cảm hứng từ một trong những khu vui chơi giải trí nổi tiếng khác, tái hiện lại The Haunted Mansion dưới dạng một bộ phim kinh dị thân thiện với gia đình và đầy sao nổi tiếng lần thứ hai, sau bộ phim năm 2003 của Eddie Murphy.

Rosario Dawson đóng vai một bà mẹ đơn thân chuyển đến một căn nhà cổ kính, nhưng phát hiện ra nó bị ma ám. Lakeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson và Danny DeVito là những chuyên gia được cho là cô gọi đến để xua đuổi các linh hồn.

Meg 2: The Trench

The Meg là một bộ phim gây bất ngờ thành công, được yêu thích nhờ sự ngớ ngẩn trắng trợn của nó cũng như những yếu tố khác, giờ đây đã có phần tiếp theo với sự xuất hiện của con cá tiền sử khổng lồ khác, do tài năng của đạo diễn độc lập nổi tiếng người Anh Ben Wheatley đảm nhận, trong đó Jason Statham sẽ đối đầu với con cá khổng lồ này.

Gran Turismo

Đạo diễn của bộ phim District 9, Neil Blomkamp, đảm nhiệm vai trò đạo diễn cho bộ phim hấp dẫn này, không chỉ đơn thuần là chuyển thể từ trò chơi đua xe điện tử được yêu thích.

Gran Turismo kể câu chuyện có thật về Jann Mardenborough (Archie Madekwe), một game thủ người Anh, chơi trò chơi này rất giỏi và từ đó giành được cơ hội lái xe cho Nissan tại cuộc đua Dubai 24 giờ và từ đó anh đã thành công trong sự nghiệp đua xe của mình.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

Trong một nửa lớp vỏ đã đi một chặng đường dài kể từ khi ra mắt màn ảnh rộng, trong bộ phim ăn khách năm 1990 của Golden Harvest. Cuộc phiêu lưu hoạt hình mới này, do Seth Rogen và Evan Goldberg đồng viết kịch bản, đánh dấu sự ra mắt đạo diễn độc lập Jeff Rowe.

Trong đó, bốn anh em sống trong cống hy vọng được chấp nhận như những thiếu niên bình thường, nhưng lại phải đối mặt với một đội quân các sinh vật biến đổi.

Blue Beetle

Nhân vật siêu anh hùng ít được biết đến này từ trang truyện tranh của DC Comics sẽ là một trong những tác phẩm cuối cùng trước khi toàn bộ thương hiệu được tái cơ cấu.

Xolo Maridueña (Cobra Kai) đóng vai một thiếu niên tên là Jaime Reyes, người đã có được sức mạnh siêu nhiên đáng kinh ngạc sau khi một con bọ cánh cứng linh thiêng hợp thể với anh, tạo ra một bộ giáp bọc xung quanh cơ thể anh.

The Equalizer 3

Denzel Washington và đạo diễn Antoine Fuqua một lần nữa tái hợp trong phần thứ ba khó nhằn của loạt phim hành động ăn khách.

Washington một lần nữa đóng vai Robert McCall, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, sẵn sàng đặt mình vào tình thế nguy hiểm với tư cách là người bảo vệ tự bổ nhiệm cho những kẻ yếu thế trong xã hội.