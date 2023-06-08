Cô gái viết tâm thư cầu xin bạn bè “đừng ai uống rượu với cha” sau khi thấy cảnh ông bị thương trên đường về nhà

Thế giới 08/06/2023 12:40

Một cô gái Trung Quốc mới đây đã viết một lá thư đầy chân thành gửi đến những người bạn rượu của cha cô, cầu xin họ "đừng uống rượu với ông" khi cô đã không còn chịu đựng được với người cha nghiện rượu.

Một sinh viên đại học, họ Ying, đến từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã đăng bức thư lên tài khoản WeChat người bạn của cha cô vào đêm 11/5.

Trong bức thư, cô kể lại rằng cô đã rất buồn khi thấy cha mình đăng video về cái chân bị thương nặng của ông trên một nền tảng mạng xã hội khác, Douyin, vào năm ngoái.

Cô viết rằng mình vô cùng “đau đớn và hối hận” khi biết rằng ông ấy đã tự làm mình bị thương sau khi uống quá nhiều và ngã xe đạp trên đường về nhà.

Ying tiếp tục nói rằng đó chỉ là một trong số rất nhiều lần ông cô gặp tai nạn sau khi uống rượu - trong lần gần đây nhất trước khi cô viết lá thư của mình, khi ông trở về với “vết thương khắp cơ thể” - thêm vào đó, cô và gia đình lo lắng về sức khỏe và an toàn của ông.

Cô gái viết tâm thư cầu xin bạn bè “đừng ai uống rượu với cha” sau khi thấy cảnh ông bị thương trên đường về nhà - Ảnh 1
Cha của cô sinh viên đại học say đến mức trở về nhà với “vết thương khắp người”. Ảnh: AFP

“Bố sắp 50 rồi, không còn trẻ nữa, không uống được rượu như xưa. Bố có hai con đang tuổi ăn học, cha mẹ già và người vợ lo lắng cho mình hàng ngày. Bố cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình”, cô viết.

Ying đã cầu xin bạn bè của cha cô” “đừng ép buộc hay chiều ông ấy uống rượu”, đồng thời nói thêm rằng khả năng của ông ấy không quá hai ly rưỡi rượu trắng.

Cuối thư, Ying cũng đề nghị bạn của ông khuyến khích cha cô tham gia vào “các hoạt động giải trí bổ ích” như leo núi và uống trà, trước khi chúc họ khỏe mạnh.

Ying nói cô cũng lo lắng rằng cha mình, một người đàn ông cứng đầu, sẽ tức giận về sự can thiệp của cô.

Nhưng kết quả nằm ngoài mong đợi, ông đã rất xúc động sau bức tâm thư của con gái và hứa rằng kể từ nay sẽ không uống say nữa, cô nói trên Bailu Video vào ngày 2 tháng 6.

Bạn bè của ông cũng ca ngợi cô ấy là một cô con gái ngoan, đồng thời nói thêm rằng cha của Ying nên chú ý đến những lời cảnh báo của cô ấy.

Cô gái viết tâm thư cầu xin bạn bè “đừng ai uống rượu với cha” sau khi thấy cảnh ông bị thương trên đường về nhà - Ảnh 2
Cô con gái lo lắng đề nghị bạn bè của cha khuyến khích ông tham gia những trò tiêu khiển không liên quan đến rượu. Ảnh: Shutterstock

Trên mạng xã hội Trung Quốc, trong khi nhiều người cảm thấy ấm lòng trước cử chỉ quan tâm của Ying, thì một số cũng chỉ trích người cha “vô trách nhiệm” của cô và văn hóa uống rượu của Trung Quốc nói chung.

Nhiều người bày tỏ họ không thích bị ép phải uống say để thể hiện sự cống hiến của họ cho một tình bạn hoặc một công ty.

“Đây không phải là 'văn hóa', chỉ là một nhóm nghiện rượu tự buông thả. Tình bạn chân chính không cần uống rượu mới chứng minh được giá trị của nó”, một người bình luận.

Ying đồng ý và trong một phản hồi mà cô ấy đăng trên Weibo vào ngày 4 tháng 6, cô ấy nói rằng bức thư đã không “làm sứt mẻ tình bạn giữa ông và những người bạn” như một số người đã lo lắng.

Cô viết: “Một mối quan hệ gắn bó với nhau bằng rượu không phải là một mối quan hệ tốt đẹp”.

 

 

 

 

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