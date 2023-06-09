Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ họ Liu 50 tuổi đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, được hướng dẫn viên Sherpa tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh gần đỉnh núi Everest vào tối ngày 18 tháng 5 khi họ đang dẫn Fan Jiangtao lên đỉnh.

Hai nhà leo núi Trung Quốc khác giúp giải cứu người phụ nữ được tìm thấy bất tỉnh ở độ cao 8.500 mét so với mực nước biển đã phải trả phí, trang tin cqcb.com đưa tin.

Hai người đàn ông chỉ di chuyển được Liu 200 mét trước khi đạt đến giới hạn chịu đựng do điều kiện khắc nghiệt.

Fan đã đồng ý giúp đỡ Liu và trong quá trình đó, anh đã từ bỏ ước mơ đạt đến đỉnh núi.

Fan sau đó đã đi một mình để tìm kiếm sự giúp đỡ và gặp Xie Ruxiang, một thành viên Hiệp hội leo núi tỉnh Hồ Nam. Xie đồng ý giúp giải cứu và cũng từ bỏ kế hoạch để lên đỉnh.

Khu vực nơi Liu được tìm thấy được gọi là “tử địa”, nơi nhiệt độ có thể xuống tới âm 30 độ C hoặc thấp hơn. Ảnh: Weibo

Xie cho biết hướng dẫn viên Sherpa của anh, người leo núi khỏe nhất trong số họ, ban đầu miễn cưỡng giúp đỡ nên anh ta đã đề nghị phần thưởng 10.000 đô la Mỹ và sau đó anh ta đồng ý.

Hướng dẫn viên Sherpa tính phí tiêu chuẩn từ 8.000 đến 10.000 đô la Mỹ để giúp những người leo núi leo lên đỉnh Everest bằng cách hướng dẫn họ trong thời tiết khắc nghiệt, chuẩn bị thiết bị và mang theo nhiều đồ nghề.

Nepal đã cấp giấy phép leo núi Everest kỷ lục lên đến 478 trong mùa leo núi từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay.

Sau đó, những người đàn ông làm việc cùng nhau, hướng dẫn viên Sherpa của Xie cõng Liu trên lưng trong khi Xie và Fan thay phiên nhau nâng cao chân của cô ấy để giúp tăng lưu lượng máu khi họ xuống trại căn cứ, nơi cô ấy được điều trị trong vài ngày trước khi bình phục.

Liu đã leo lên đỉnh thành công và đang trên đường đi xuống thì gặp sự cố.

Tuy nhiên, khi hướng dẫn viên Sherpa hỏi Xie và Fan về khoản phí giải cứu đã hứa, Liu đã từ chối trả toàn bộ số tiền, theo Fan.

“Mỗi người chúng tôi trả 1.800 đô la Mỹ (khoảng 42 triệu) tiền boa cho hướng dẫn viên nhưng cô ấy nói sẽ chỉ trả 1.500 đô la Mỹ (khoảng 35 triệu). Đối với khoản phí giải cứu 10.000 đô la Mỹ, Liu nói rằng cô ấy sẽ chỉ trả 4.000 đô la Mỹ (khoảng 93 triệu”, Fan cho biết.

“Những gì cô ấy nói khiến tôi tức giận. Tôi nói với cô ấy, 'Vì đó là thái độ của bạn, tôi không muốn một xu từ bạn. Bạn không cần phải đưa cho tôi bất kỳ khoản tiền nào.'”, Fan nói thêm.

Những người đàn ông phải vật lộn trong quá trình giải cứu dưới điều kiện khắc nghiệt, khiến việc di chuyển nhanh chóng trở nên khó khăn. Ảnh: Weibo

Câu chuyện này đã thu hút sự chú ý của cả nước, được xem 300 triệu lần chỉ riêng trên Weibo, với nhiều người lên án Liu.

“Sau câu chuyện này, liệu những người leo núi trong tương lai sẽ cứu hay giúp đỡ những người khác trên đỉnh Everest? Tôi nghĩ có lẽ là không. Người phụ nữ này đã dập tắt hy vọng sống của những nhà leo núi khác gặp khó khăn khi leo Everest”, một người bình luận.

“Chúng ta nên đưa cô ấy trở lại sườn núi,” một người khác bình luận.

Một người bình luận thứ ba hỏi: “Cô ấy có lương tâm không? Mạng sống của cô ấy không đáng giá 10.000 đô la Mỹ sao?”

Trước phản ứng dữ dội của công chúng, Xie và Fan đã yêu cầu cộng đồng mạng không nên công kích Liu.

“Cứu cô ấy là lựa chọn của chúng tôi và bày tỏ lòng biết ơn là của cô ấy. Đây là hai điều riêng biệt. Chúng tôi không phải là cô ấy và không hiểu những gì cô ấy cảm thấy. Hãy thể hiện lòng khoan dung”, Xie nói

Fan đồng tình: “Chúng tôi đã cứu cô ấy, vì vậy chúng tôi hy vọng cô ấy có thể tiếp tục sống tốt. Chúng ta nên ngừng các cuộc tấn công trên mạng”.