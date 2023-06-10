Thử thách tìm ra khuôn mặt phụ nữ trong 10 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong số 1% những người có trí tuệ uyên bác

Thế giới 10/06/2023 06:48

Theo nghiên cứu, chỉ 1% dân số có khả năng nhận thức nhạy bén cần thiết để nhận thấy người phụ nữ giấu mặt trong thời gian giới hạn.

Có một trở ngại trong thế giới của ảo ảnh quang học, đó là một bài kiểm tra trí thông mình. Trò ảo ảnh này, với khả năng làm rối trí, đặt ra một thử thách lớn đối với những người dám đặt trí thông minh của mình vào thử thách.

Chỉ có 1% những người rất thông minh nhất mới có khả năng nhận ra người phụ nữ ẩn trong vòng chưa đầy 10 giây.

Để thành công trong nhiệm vụ này, bạn phải xem trò ảo ảnh một cách chiến lược. Bạn có thể nâng cao khả năng tìm thấy người phụ nữ ẩn bằng cách xem xét cẩn thận hình ảnh, chú ý đến các dấu hiệu nhỏ và tách ra từng khía cạnh riêng lẻ trong tâm trí.

Kiên nhẫn, tập trung và tư duy mở là điều cần thiết để giải mã bí ẩn này.

Mặc dù bài kiểm tra rất thú vị và hấp dẫn, nhưng mức độ liên quan của nó không chỉ mang tính giải trí.

Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh phi thường của bộ não con người và thể hiện sự đa dạng đáng chú ý của các cá nhân về kỹ năng nhận thức.

Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức thị giác và chức năng của nó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Bạn đã sẵn sàng tham gia thử thách đáng kinh ngạc này và thể hiện năng lực não bộ của mình chưa? 

Thử thách tìm ra khuôn mặt phụ nữ trong 10 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong số 1% những người có trí tuệ uyên bác - Ảnh 1
Tìm ra khuôn mặt phụ nữ trong 10 giây. Ảnh: India Times

Tác phẩm tạo ảo giác quang học tuyệt vời này của nghệ sĩ Johannes Stotter mô tả một bông hoa hướng dương với một con bướm đậu trên đó.

Khía cạnh hấp dẫn của ảo ảnh quang học mới nhất này là một người phụ nữ ẩn mình trong bức ảnh này.

Nghệ sĩ đã tạo ra ảo ảnh này để khiến bạn bối rối, khó phát hiện ra người phụ nữ giấu mặt trong vòng 10 giây. Bạn có sẵn sàng cho bài kiểm tra không?

Theo nghiên cứu, chỉ 1% dân số có khả năng nhận thức nhạy bén cần thiết để nhận thấy người phụ nữ giấu mặt trong thời gian giới hạn. Những người này có nhận thức không gian phi thường, chú ý đến chi tiết và khả năng ra quyết định. Tham gia nhóm người nổi tiếng này cho thấy khả năng trí tuệ cao.

Dưới đây là đáp án câu đố

Thử thách tìm ra khuôn mặt phụ nữ trong 10 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong số 1% những người có trí tuệ uyên bác - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times

 

 

 

 

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