Khi tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh trông giống như Halloween về hộp sọ của chính mình, bao gồm cả hốc mắt và mũi đang há hốc, tôi rùng mình, bị sốc trước hình ảnh rõ ràng về thứ nằm bên dưới làn da của mình.

Mới đây, trên tờ Huff Post (Mỹ) đã chia sẻ câu chuyện về trải nghiệm của Deborah Prum khi đang đứng trên bờ vực của cái chết .

Tôi cảm thấy như thể lần lặp lại trong tương lai này của tôi mang một thông điệp: “Xin chào em yêu, đây là nơi em đang hướng tới.”

Một kỹ thuật viên nha khoa đã thuyết phục tôi chụp X-quang toàn cảnh bao gồm toàn bộ đầu của tôi. Cô ấy chụp X-quang, sau đó giữ hình ảnh hiển thị phía trên tôi khi cô ấy rời khỏi phòng. Khía cạnh toàn cảnh của bức ảnh đã khiến miệng tôi méo xệch thành một nụ cười rộng và nhe răng.

Quằn quại trên ghế nha sĩ, tôi nghĩ về những lần tôi đối mặt với cái chết của chính mình. Tôi đã có hai trải nghiệm cận tử (NDE), mặc dù tôi không biết phân loại chúng theo cách đó khi mỗi lần xảy ra.

Những lần xảy ra có những đặc điểm khác biệt rõ ràng, nhưng nhiều năm sau, khi tôi đọc những cuốn sách tóm tắt thông tin về hàng nghìn trải nghiệm cận tử, tôi nhận thấy chúng mô tả những sự kiện giống như những sự kiện mà tôi đã trải qua.

Trải nghiệm cận tử đầu tiên của tôi xảy ra ngay sau khi tôi chuyển dạ sớm với đứa con lớn nhất. Tôi nhập viện với huyết áp ngang mức đột quỵ, tiểu cầu thấp, rối loạn chức năng gan và hoạt động co giật.

Nữ hộ sinh đang lóng ngóng với ống thông thì bác sĩ sản khoa hét lên, "Đưa cô ấy vào phòng mổ ngay!"

Tác giả và chồng cô, Bruce, ở Hanover, New Hampshire, vào năm 1984. Ảnh: Deborah Prum

Sau đó, tôi thấy mình đang lơ lửng ở góc phòng đẻ, gần trần nhà, nhìn xuống cảnh tượng, khi tôi được đưa vào phòng mổ và họ cố gắng hồi sức cho cả tôi và con trai của tôi. Lạ thay, tôi không cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào.

Các bác sĩ đã lấy đứa con bé bỏng của chúng tôi bằng phương pháp mổ lấy thai. Vì nhiều lý do, con tôi đã phải vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh trong khoảng hai tuần.

Họ giữ tôi trong tình trạng hôn mê về mặt y tế trong ba ngày trong khi cố gắng ổn định tất cả những gì đã xảy ra. Tôi tiếp tục chiến đấu với các vấn đề sức khỏe trong nhiều tháng.

Ngoại trừ chồng tôi, Bruce, tôi không nhớ đã nói với ai về trải nghiệm xuất vía của mình. Tôi không biết phải làm gì về nó cũng như làm thế nào để nói về nó. Thay vào đó, tôi tập trung vào việc chăm sóc đứa con trai mong manh của chúng tôi và lấy lại sức khỏe của chính mình.

Trải nghiệm cận tử thứ hai của tôi xảy ra vào một ngày lễ tình nhân lạnh thấu xương, lạnh đến nỗi tôi mặc chiếc áo khoác len Chesterfield của mẹ tôi, một chiếc áo dày và rườm rà mà tôi chỉ mới mặc một vài lần.

Bruce và tôi dự định gặp hai cặp đôi khác ở trung tâm thành phố tại một nhà hàng tên là The Local.

Khi chúng tôi đến gần một ngã tư đông đúc, ký ức cuối cùng của tôi là cảm giác biết ơn khi tôi phát hiện ra một đèn giao thông màu xanh lá cây rực rỡ phía trước. Chặng dừng ở hai con đường ấy dường như dài vô tận.

Chúng tôi đã đến muộn, vì vậy tôi cảm thấy rất vui vì chúng tôi có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Sau đó, tôi được biết rằng một người đàn ông không có bằng lái, lái một chiếc SUV không có đăng ký, đã lao qua giao lộ, băng qua làn đường và đâm trực diện vào chúng tôi với tốc độ 40km/h.

Mặt trước chiếc Volvo của tác giả sau vụ va chạm khiến cô trải nghiệm cận tử lần thứ hai vào năm 2007. Ảnh: Deborah Prum

Sau khi tai nạn, Bruce nhận thấy tôi gục xuống và bất tỉnh, anh ấy đã cố gắng kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của tôi.

Sau khi không tìm thấy dấu hiệu của nhịp thở hay nhịp tim, anh ấy đã hoảng sợ và liên tục hét tên tôi.

Ngay sau vụ tai nạn, tôi không còn nhận thức được bản thân mình là một thực thể duy nhất - không biết mình có một danh tính riêng biệt. Thay vào đó, tôi cảm thấy hoàn toàn yên bình và sâu sắc theo cách mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được.

Tôi như đắm chìm trong màu vàng rực rỡ. Tôi không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào ngoại trừ việc tôi cảm thấy như thể mình được thả vào một thùng bánh pudding, nhưng theo một cách tốt đẹp. Tôi không cảm thấy chết. Nếu bất cứ điều gì, tôi cảm thấy sống hạnh phúc.

Khi tôi nghe giọng Bruce gọi tên tôi từ một khoảng cách bao la, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn ở lại.

Thành thật mà nói, tôi không nhớ đã đưa ra quyết định rõ ràng để quay trở lại. Vào thời điểm đó, tôi không chắc mình cảm thấy rằng mình có đủ quyền tự quyết — rằng tôi sở hữu một “bản thân” có khả năng đưa ra quyết định đó.

Cuối cùng khi tôi quay trở lại cơ thể của mình, không thể giải thích được, tôi không cảm thấy đau. Phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã gặp tai nạn và tôi đang nhìn chằm chằm vào nội thất nát bét của chiếc Volvo một thời vững chắc của chúng tôi.

Tôi nhìn thấy bóng đen của một người có mái tóc dài chạy qua phía trước xe của chúng tôi, vẫy tay và la hét. Sau này, tôi mới biết đây là tài xế của chiếc xe kia.

Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Bruce, với khuôn mặt nhợt nhạt đầy máu. Anh ấy dường như đang nói, nhưng tôi không thể hiểu được lời nói của anh ấy.

Rất lâu sau vụ tai nạn, trong khi chúng tôi đang so sánh các ghi chú, Bruce nói với tôi rằng anh ấy không nhớ gì về người đàn ông đó và nói rằng anh ấy chưa bao giờ thấy ai ngoại trừ các EMT đến.

Sau khi nghe điều này, tôi muốn truy tìm nhân viên cấp cứu tại hiện trường để xác minh sự tồn tại của anh chàng và xem có ai lấy tên anh ta để tôi cảm ơn không, nhưng chúng tôi không bao giờ có thể tìm thấy bất kỳ nhân chứng nào.

Một lần nữa, ngoại trừ Bruce, tôi không đề cập đến những trải nghiệm ở thế giới khác tại nơi xảy ra tai nạn. Tôi muốn bảo vệ gia đình ruột thịt của mình khỏi biết tôi sắp chết đến mức nào, vì vậy tôi đã không đề cập chi tiết với họ.

Các trải nghiệm cận tử của tôi đã tập trung vào sự hữu hạn của cuộc sống. Tôi hiếm khi trì hoãn vì tôi không bao giờ hoàn toàn tin rằng mình sẽ được tặng một món quà khác vào ngày mai.

Hoàng hôn trên đồng cỏ của tác giả vào năm 2022. Ảnh: Deborah Prum

Mặc dù triển vọng đó có vẻ ảm đạm, nhưng không phải vậy. Niềm tin đó đã khiến tôi theo đuổi đam mê của mình, học cách vẽ chân dung, học cách chơi đàn mandolin và dành dụm mua một chiếc xe bán tải 22 tuổi để tôi có thể chở chiếc xe đạp của mình và chèo thuyền kayak dễ dàng hơn trong các cuộc phiêu lưu.

Nhận thức sâu sắc rằng cuộc sống của tôi sẽ kết thúc vào một thời điểm cụ thể, tôi cảm thấy cần phải tận dụng tối đa từng phút.

Đôi khi khi cuộc sống hàng ngày của tôi trở nên vất vả, tôi cảm thấy hoài niệm, khao khát được trở lại chiếc thùng đựng bánh pudding màu vàng đó - một nơi có vẻ như là nơi gia đình hơn bất cứ nơi nào trên trái đất này.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoài niệm đến mức muốn rời khỏi hiện tại ngay lập tức.

Mặc dù hạnh phúc thường lảng tránh tôi, nhưng khi tôi nhớ để ý, tôi sẽ cảm nhận được những tia sáng của niềm vui mỗi ngày như khi tôi ăn một lát bánh pizza Sicilia dày vừa lấy ra khỏi lò hoặc ngắm hoàng hôn chuyển sang màu cam chuyển sang tím trên đồng cỏ của chúng tôi hoặc khi tôi có một cuộc nói chuyện với một người bạn thân khi chèo thuyền kayak trên Ivy Creek.

Mặc dù tôi tò mò và lạc quan một cách thận trọng về những gì ở phía trước, nhưng hiện tại, tôi hài lòng với tất cả những điều tồi tệ và tốt đẹp trong cuộc sống của mình ở đây.