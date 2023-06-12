Thử thách tìm chú chó trong 9 giây: Nếu vượt qua được câu đố “xoắn não” đó bạn sẽ là chuyên gia tìm đồ trong tích tắc

Thế giới 12/06/2023 07:28

Không nhiều người có thể tìm thấy chú chó trong khoảng thời gian nhất định vì đây đúng hơn là một câu đố “xoắn”.

Bạn đang tìm kiếm một cách để kích thích trí não và tăng cường năng lượng cho não của bạn? Bạn sẽ được trải nghiệm một điều thú vị vì chúng tôi sẽ mang đến cho bạn giải pháp hoàn hảo!

Hãy đắm mình trong trải nghiệm thú vị này với những thử thách về ảo giác nhằm đo lường trí thông minh của bạn.

Ảo ảnh quang học là những hình ảnh hấp dẫn mà khi nhìn vào sẽ gây ra các hiệu ứng đánh lừa về nhận thức thị giác của não của bạn.

Chúng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như là những ảo giác vật lý, sinh lý và nhận thức.

Mặc dù đã có nghiên cứu rộng rãi, các chuyên gia vẫn gặp khó khăn trong việc hiểu rõ tác động của ảo ảnh quang học lên trí não con người.

Mặc dù ảo ảnh quang học thường được coi là thú vị và giải trí, nhưng chúng thực sự có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ giúp chúng ta giải trí. Chúng có thể được sử dụng để đo chỉ số IQ của một người thông qua các bài kiểm tra.

Hơn nữa, những ảo ảnh này cũng có thể khám phá những khía cạnh tiềm ẩn trong tính cách của một người và cho chúng ta biết họ nghĩ gì dựa trên cách họ nhìn thấy những ảo ảnh này.

Theo một cách nào đó, ảo ảnh quang học có thể giúp chúng ta khám phá ra những bí mật thú vị ẩn chứa trong tâm trí của một người.

Thử thách tìm chú chó trong 9 giây: Nếu vượt qua được câu đố “xoắn não” đó bạn sẽ là chuyên gia tìm đồ trong tích tắc - Ảnh 1
Thử thách tìm con chó giữa đàn cừu trong 9 giây. Ảnh: India Times

Nhiệm vụ rất dễ dàng và rõ ràng. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh trong ít hơn 9 giây. Bạn nên sử dụng đồng hồ bấm giờ để có kết quả chính xác.

Bắt đầu hẹn giờ và cố gắng tìm ra chú chó ẩn giữa rất nhiều chú cừu trong bức tranh. Không nhiều người có thể tìm thấy chú chó trong khoảng thời gian nhất định vì đây đúng hơn là một câu đố “xoắn”.

Dưới đây là đáp án câu đố

Thử thách tìm chú chó trong 9 giây: Nếu vượt qua được câu đố “xoắn não” đó bạn sẽ là chuyên gia tìm đồ trong tích tắc - Ảnh 2
Đáp án câu đố. Ảnh: India Times
Thử thách tìm ra khuôn mặt phụ nữ trong 10 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong số 1% những người có trí tuệ uyên bác

Thử thách tìm ra khuôn mặt phụ nữ trong 10 giây: Nếu làm được bạn sẽ nằm trong số 1% những người có trí tuệ uyên bác

Theo nghiên cứu, chỉ 1% dân số có khả năng nhận thức nhạy bén cần thiết để nhận thấy người phụ nữ giấu mặt trong thời gian giới hạn.

Xem thêm
Từ khóa:   câu đố ảo ảnh quang học tâm lý

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 43 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 52 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích