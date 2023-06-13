Nữ sinh leo cầu thang vác tủ lạnh giúp người bố khuyết tật giao hàng suốt 6 năm gây sốt cộng đồng mạng

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh đang học năm hai ở Hồ Bắc giúp người cha khuyết tật khiêng tủ lạnh leo cầu thang gây sốt cộng đồng mạng.

Theo China Press, cô gái tên Cao Youyuan đã tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để giúp đỡ cha từ khi còn là học sinh trung học với hy vọng tiết kiệm được một số tiền thuê lao động cho gia đình.

Trong video, Cao Youyuan đang một chiếc tủ lạnh cao hơn đầu với hai sợi dây dựa vắt ngang vai và vững vàng bước về phía trước.

Cao Youyuan, 20 tuổi, sống ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc và là sinh viên năm hai của một trường đại học địa phương.

Cha của cô, ông Cao, 40 tuổi, mắc bệnh bại liệt từ nhỏ, đã mở một cửa hàng thiết bị điện ở Hoàng Thạch hơn 20 năm.

Với sự giúp đỡ của cha, Cao Youyuan vác đồ điện lên người để đi giao hàng. Ảnh: China Press

Khi Cao Youyuan lên lớp 9, cha cô đã ngã vài cái, đó là lúc cô quyết định giúp đỡ cửa hàng của gia đình bằng cách làm những công việc có thể.

Với sức mạnh từ nhỏ, cô đã thử cõng điều hòa, máy giặt và các thiết bị điện khác để giao hàng.

Sau khi nắm vững kỹ năng, cô có thể dễ dàng cõng được khoảng 50 kg thiết bị điện lên cầu thang.

Cô đã làm những công việc này suốt nhiều năm và trong thời gian rảnh rỗi hoặc vào kỳ nghỉ lễ, cô thường giúp đỡ cửa hàng của gia đình.

Cô đã từng mang được 70 kg thiết bị lên tầng hai, 50 kg lên tầng sáu và trong một ngày nhiều nhất cô đã vác được 6 thiết bị.

Kể từ năm ngoái, công việc của ông Cao ngày càng khó khăn, Cao Youyuan đề xuất làm một video và đăng lên mạng với hy vọng sẽ tăng mức độ phổ biến của cửa hàng ở địa phương nhưng không ngờ nó lại nổi tiếng một cách bất ngờ.

Điều này đã nhận được sự quan tâm và động viên của đông đảo của cư dân mạng. Tuy nhiên một số cư dân mạng đặt câu hỏi nghi ngờ về việc làm này của cô.

Cao Youyuan cho biết: “Việc kinh doanh không được cải thiện đáng kể vì mức độ phổ biến của video. Tôi đã không giao hàng trong một hoặc hai ngày. Ý định ban đầu của tôi là giúp đỡ gia đình có thể”.

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