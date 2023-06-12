Người đàn ông suýt phải cắt bỏ “cậu nhỏ” vì muốn tăng kích thước

Thế giới 12/06/2023 16:34

Gần đây, bệnh viện Nakhonping (Thái Lan) đã đưa ra cảnh báo cho nam giới đang tìm cách điều trị tăng kích thước “cậu nhỏ” sau sự cố liên quan đến một người đàn ông Myanmar.

Theo một bài đăng được bệnh viện chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông Myamar 29 tuổi đã đặt một chiếc vòng thép quanh gốc dương vật (rễ dương vật) của mình trong một tuần với niềm tin rằng nó sẽ giúp “cậu nhỏ” to ra.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, vùng kín của người đàn ông trở nên đổi màu, sưng tấy và khu vực xung quanh chiếc vòng phát triển thành một vết thương nhiễm trùng, chứa đầy mủ.

Không thể tháo chiếc vòng ra do vết sưng tấy, người đàn ông đã ngay lập tức đến bệnh viện Nakhonping để được chăm sóc y tế.

Sau đó. một bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tên Praphon Piamanan đã tháo chiếc nhẫn ra thành công bằng cách cắt nó một cách cẩn thận.

Người đàn ông suýt phải cắt bỏ “cậu nhỏ” vì muốn tăng kích thước - Ảnh 1
Không thể tháo chiếc vòng ra do vết sưng tấy, người đàn ông đã ngay lập tức đến bệnh viện để được điều trị. Ảnh: Bệnh viện Nakhonping

Bệnh nhân hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện và dự kiến ​​sẽ ở lại đó trong vài ngày để vết thương lành hẳn.

Bác sĩ Praphon chỉ ra những lầm tưởng phổ biến xung quanh các phương pháp làm tăng kích thước “cậu nhỏ”.

Ông nhấn mạnh rằng việc đeo nhẫn hoặc sử dụng các công cụ và thuốc khác nhau cho mục đích này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như mất chức năng tình dục vĩnh viễn, hoại tử hoặc nhiễm trùng do lưu thông máu không đầy đủ. Trong trường hợp nguy hiểm, cắt bỏ “cậu nhỏ” là điều có thể xảy ra.

Thử thách tìm chú chó trong 9 giây: Nếu vượt qua được câu đố “xoắn não” đó bạn sẽ là chuyên gia tìm đồ trong tích tắc

Thử thách tìm chú chó trong 9 giây: Nếu vượt qua được câu đố “xoắn não” đó bạn sẽ là chuyên gia tìm đồ trong tích tắc

Không nhiều người có thể tìm thấy chú chó trong khoảng thời gian nhất định vì đây đúng hơn là một câu đố “xoắn”.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 32 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 1 giờ 43 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 1 giờ 52 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Đêm khuya con khóc mãi, tôi ra ban công dỗ con và vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích