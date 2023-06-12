Người đàn ông suýt phải cắt bỏ “cậu nhỏ” vì muốn tăng kích thước

Gần đây, bệnh viện Nakhonping (Thái Lan) đã đưa ra cảnh báo cho nam giới đang tìm cách điều trị tăng kích thước “cậu nhỏ” sau sự cố liên quan đến một người đàn ông Myanmar.

Theo một bài đăng được bệnh viện chia sẻ trên mạng xã hội, một người đàn ông Myamar 29 tuổi đã đặt một chiếc vòng thép quanh gốc dương vật (rễ dương vật) của mình trong một tuần với niềm tin rằng nó sẽ giúp “cậu nhỏ” to ra.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, vùng kín của người đàn ông trở nên đổi màu, sưng tấy và khu vực xung quanh chiếc vòng phát triển thành một vết thương nhiễm trùng, chứa đầy mủ.

Không thể tháo chiếc vòng ra do vết sưng tấy, người đàn ông đã ngay lập tức đến bệnh viện Nakhonping để được chăm sóc y tế.

Sau đó. một bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tên Praphon Piamanan đã tháo chiếc nhẫn ra thành công bằng cách cắt nó một cách cẩn thận.

Không thể tháo chiếc vòng ra do vết sưng tấy, người đàn ông đã ngay lập tức đến bệnh viện để được điều trị. Ảnh: Bệnh viện Nakhonping

Bệnh nhân hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện và dự kiến ​​sẽ ở lại đó trong vài ngày để vết thương lành hẳn.

Bác sĩ Praphon chỉ ra những lầm tưởng phổ biến xung quanh các phương pháp làm tăng kích thước “cậu nhỏ”.

Ông nhấn mạnh rằng việc đeo nhẫn hoặc sử dụng các công cụ và thuốc khác nhau cho mục đích này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, chẳng hạn như mất chức năng tình dục vĩnh viễn, hoại tử hoặc nhiễm trùng do lưu thông máu không đầy đủ. Trong trường hợp nguy hiểm, cắt bỏ “cậu nhỏ” là điều có thể xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-suyt-phai-cat-bo-cau-nho-vi-muon-tang-kich-thuoc-591384.html