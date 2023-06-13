Hãng hàng không Nhật Bản vừa ra mắt máy bay theo chủ đề Pokemon thu hút sự chú ý của công chúng

Máy bay mới bắt đầu hoạt động vào ngày 4 tháng 6 với chuyến bay từ Sân bay Quốc tế Tokyo Haneda đến Bangkok.

Hãng hàng không All Nippon Airways của Nhật Bản gần đây đã khánh thành máy bay Pikachu Jet NH, một chiếc Boeing 787-9 Dreamliner với màu sơn được thiết kế cho ANA bởi The Pokémon Company.

Các hãng như T'way Air, Scoot và China Airlines đều có phiên bản riêng của máy bay có chủ đề về Pokémon.

Với máy bay này, ANA tham gia vào chương trình Pokémon Air Adventures của The Pokémon Company, một chương trình giúp các hãng hàng không trang bị cho máy bay Pikachu Jet của họ.

Hiện dự kiến ​​hoạt động cho đến ngày 28 tháng 10, máy bay phản lực mới của ANA sẽ kết nối Sân bay Haneda của Tokyo với Bangkok, Singapore, Jakarta, Manila, Hồ Chí Minh, New Delhi, Sydney, Vancouver và Honolulu.

Đúng như tên gọi, Pokémon Pikachu màu vàng là ngôi sao của chương trình trên chiếc máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của ANA.

Pikachu là linh vật của bộ truyện và là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới.

Bao quanh thân máy bay còn có Rayquaza, một Pokémon được gọi là "huyền thoại" giống một con rồng xanh.

Thiết kế nội thất của máy bay cũng được lấy cảm hứng từ thế giới Pokémon.

Pikachu Jet NH có 246 chỗ ngồi.

Mỗi ghế đều có tựa đầu màu xanh in hình Pikachu đang bay cùng bóng bay...

Ngay cả ly giấy cũng theo chủ đề Pikachu

Nó cũng xuất hiện trên chiếc khăn giấy

Tiếp viên hàng không cũng mặc đồng phục phù hợp với chủ đề của máy bay

Đeo tạp dề màu hồng và xanh nhạt

Hành khách đặt vé trên Pikachu Jet NH sẽ được rinh quà kỷ niệm về nhà.

Quà tặng bao gồm miếng dán

Một chứng nhận lên máy bay, ngoài những thứ khác.

ANA không phải là máy bay phản lực Pikachu duy nhất trên bầu trời. Skymark Airlines, ví dụ, cũng có một chiếc máy bay Boeing 737-800 theo chủ đề.

Với tựa đầu theo chủ đề Pikachu tương tự như trên máy bay phản lực mới của ANA.

Cả hai hãng hàng không đều tham gia vào sáng kiến Pokémon Air Adventures.

Với máy bay phản lực mới nhất của mình, ANA tiếp tục truyền thống lâu đời là điều chỉnh một số máy bay của mình theo chủ đề Pokemon.

...điều mà nó bắt đầu thực hiện vào cuối những năm 1990, chỉ vài năm sau khi loạt phim Pokémon ra mắt dưới dạng trò chơi điện tử vào năm 1996.

Pikachu Jet NH là máy bay theo chủ đề Pokémon thứ 11 của ANA.