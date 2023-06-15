Vào ngày 13/6, một đứa trẻ khi đang lấy nước bên bờ sông Hằng tại bang Biharm, Ấn Độ thì bị một con cá sấu tấn công đến chết.

Theo thông tin từ tờ báo NDTV (Ấn Độ) đưa tin, Ankit Kumar, một cậu bé học lớp 5, đã cùng gia đình đến sông Hằng để tiến hành nghi lễ sau khi mua một chiếc xe máy mới.

Tuy nhiên sau đó, Kumar bị một con cá sấu tấn công khi cả gia đình đang tắm dưới sông. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng con cá sấu bị mắc kẹt dưới sông do mực nước thấp.

Trong khi không thể cứu được cậu bé 14 tuổi, một đám đông tụ tập gần đó đã dùng gậy đánh chết loài bò sát này.

Con cá sấu bị đánh đến chết sau khi tấn công cậu bé 14 tuổi. Ảnh: ANI

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc xảy ra, một nhóm từ bộ lâm nghiệp đã đến hiện trường. Họ cho biết nguyên nhân cái chết của con cá sấu đang được điều tra và sẽ có biện pháp giải quyết.

“Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng một con cá sấu đã bị giết. Nguyên nhân vẫn chưa được biết. Các quan chức lâm nghiệp đã đến hiện trường và một cuộc điều tra đang được thực hiện. Sẽ có hành động chống lại những người vi phạm vì vi phạm Đạo luật Bảo vệ Động vật hoang dã”, ANI dẫn lời cán bộ kiểm lâm Amita Raj trong một tuyên bố.

Clip chú nai tơ nhai rắn làm bữa điểm tâm gây bão mạng Mới đây, một đoạn video đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội về cảnh tượng một con hươu đang ăn xác của con rắn tạo ra hình ảnh thiên nhiên hiếm có về loài động vật thường ăn cỏ này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-thuc-hien-nghi-le-duoi-song-cau-be-14-tuoi-bi-ca-sau-tan-cong-den-chet-592328.html