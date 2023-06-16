Nam du khách bị cá mập “nuốt sống” khi đang bơi

Mới đây, ở Ai Cập đã xảy ra vụ việc kinh hoàng về một người đàn ông 23 tuổi bị cá mập sát hại khi đang bơi dưới biển.

Ngày 12/6, theo truyền thông nước ngoài đưa tin, Popov, một nam du khách 23 tuổi người Nga, đã bị cá mập nuốt sống khi đang bơi cùng gia đình trong kỳ nghỉ ở Ai Cập. Trước khi qua đời, anh đã từng hét lên: "Bố ơi, cứu con".

Các nhân chứng cho biết con cá mập đã đùa giỡn với thi thể của Popov trong hai giờ trước khi bị nó sát hại.

Người đàn ông đã cầu cứu thảm thiết với cha của mình trước khi bị con cá mập sát hại. Ảnh: Sohu

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã mất nhiều thời gian để trục vớt nạn nhân. Con cá mập này cũng bị bắt và đánh chết trên bờ. Sau đó các chuyên gia mổ xẻ con cá mập và tìm thấy một phần thi thể của Popov trong bụng,

Cha của nạn nhân cho biết đây là một sự trùng hợp không thể tin được và ông sẽ đem thi thể của con trai mình về Nga để hỏa táng.

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