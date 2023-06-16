NASA công bố bức ảnh toàn cảnh tuyệt đẹp về sao Hỏa vào mùa đông

Xe tự hành sao Hỏa của NASA, Curiosity, gần đây đã chụp được một bức ảnh tuyệt đẹp về bầu trời và phong cảnh sao Hỏa, giúp các nhà nghiên cứu có cái nhìn thoáng qua về hành tinh đỏ trông như thế nào vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

NASA cho biết trong một thông cáo báo chí rằng tàu tự hành đã ở trên sao Hỏa từ tháng 8 năm 2012, đã chụp được những hình ảnh bằng camera điều hướng đen trắng vào ngày 8/4/2023.

Xe thám hiểm đã chụp ảnh vào buổi sáng và buổi chiều, rồi gửi lại cho các nhà nghiên cứu trên Trái Đất.

Khi vào tay các nhà khoa học NASA, những bức ảnh đã được chuyển thành ảnh toàn cảnh. Màu sắc cũng được thêm vào các bức ảnh, tạo ra thứ mà NASA gọi là "bưu thiếp" và nhấn mạnh hơn nữa sự khác biệt giữa hai lần chụp ảnh.

Tấm bưu thiếp toàn cảnh cho thấy một số địa danh trên sao Hỏa, bao gồm "Thung lũng Marker Band", nơi Curiosity từng tìm thấy bằng chứng cho thấy có thể có một hồ nước trên địa điểm đó và hai ngọn đồi có tên "Bolivar" và "Deepdale".

Ở rìa bức ảnh là vành của Miệng núi lửa Gale mà Curiosity hiện đang khám phá. Bởi vì bức ảnh được chụp vào một ngày đẹp trời, hình ảnh của Curiosity thậm chí còn cho thấy một ngọn núi cách mép miệng núi lửa hơn 86 km.

Một phiên bản có chú thích của bức ảnh Curiosity, với các địa danh và các bộ phận của xe tự hành được ghi chú. Ảnh: NASA

Ấn tượng hơn nữa so với chụp ảnh phong cảnh là những gì nó chỉ cho các nhà nghiên cứu về cách mặt trời và bóng tối di chuyển trên sao Hỏa.

“Chụp hai thời điểm trong ngày sẽ tạo ra bóng tối vì ánh sáng chiếu vào từ bên trái và bên phải, giống như bạn có thể chụp trên sân khấu – nhưng thay vì đèn sân khấu, chúng tôi dựa vào mặt trời”, kỹ sư Doug Ellison thuộc Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA ở Nam California cho biết.

NASA lưu ý rằng vào thời điểm xe thám hiểm chụp những bức ảnh này là vào mùa đông. Thời điểm này trong năm trên Sao Hỏa, bóng tối sâu hơn và tối hơn vì mức độ bụi trong bầu khí quyển của Sao Hỏa ở mức thấp nhất.

Xe tự hành Curiosity, có kích thước bằng một chiếc SUV, đang hoạt động để tìm kiếm các điều kiện, quá khứ hay hiện tại, thuận lợi cho sự sống trên hành tinh. Chiếc rover được chế tạo bởi Phòng thí nghiệm Động cơ phản lực của NASA, nơi quản lý sứ mệnh của Curiosity.

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