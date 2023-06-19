Người đàn ông kiếm 39 tỷ mỗi năm chỉ nhờ chải lông thú cưng  

Một người đàn ông Brazil nói rằng anh đã thu được hơn 39 tỷ mỗi năm nhờ việc chải lông cho thú cưng gây sốt cộng đồng mạng.

Đối với một số người, thú cưng là một phần của trái tim của họ, quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, điều đó hợp lý nếu họ chỉ tin tưởng các chuyên gia khi đến công việc chăm sóc thú cưng của mình.

Một thợ chải lông người Brazil đến từ Sao Paolo đang làm dậy sóng ngành công nghiệp chải lông cho chó ở San Diego, Mỹ.

Gabriel Feitosa không phải là thợ cắt lông cho chó bình thường. Từng con chó ra khỏi cửa hàng của ông đều trở thành tâm điểm chú ý. Ông biến những chú chó ngoan ngoãn này thành hươu cao cổ, sư tử, báo gêpa và thậm chí là Pokemon.

Ông nói với CNBC Make It: "Cửa hàng này là giấc mơ của tôi. Tôi đến Mỹ với máy kéo hai cây và máy cắt lông và bây giờ tôi có một nơi mà tôi cảm thấy mình là một nghệ sĩ và có thể cho cả thế giới thấy rằng nghề này là có thể làm được”.

Người đàn ông thu được hơn 2 tỷ đồng mỗi năm nhờ các hợp đồng thương hiệu và tài trợ. Ảnh: CNBC

Không chỉ những điểm bán hàng của Gabriel khiến ông trở thành ngôi sao trong ngành chăm sóc thú cưng, mà còn là khả năng kiếm được rất nhiều tiền của ông.

Anh ấy tuyên bố công việc kinh doanh đã mang lại cho anh ấy khoản lợi nhuận khổng lồ 10 tỷ Rs (39 tỷ đồng) vào năm ngoái, điều đó có nghĩa là những sáng tạo của anh ấy là bất cứ thứ gì ngoại trừ giá cả phải chăng.

Anh ấy tiết lộ rằng giá dao động từ 500 đô la (11 triệu) đến 1.200 đô la (27 triệu) và có thể mất từ ​​​​ba đến năm giờ để hoàn thành. Trong toàn bộ quá trình, thú cưng được chăm sóc ân cần bằng thức ăn và đi vệ sinh nhiều lần nếu cần.

Khi công việc kinh doanh của anh ấy bắt đầu thành công vào năm ngoái, nghệ sĩ chải lông cho chó, đã kiếm được 125.000 đô la (hơn 2 tỷ đồng) từ các hợp đồng thương hiệu và tài trợ cùng năm.

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