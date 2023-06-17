Kiểm tra tính cách thông qua ảo ảnh quang học: Dù nhìn thấy cô gái hay khói bay bạn đều sẽ là người tài giỏi nhưng tính cách thì có chút khác biệt

Thế giới 17/06/2023 16:02

Mới đây một người dùng mạng xã hội đã đăng một bức hình đa chiều về góc nhìn giúp cho chúng ta biết được tính cách thật bên trong con người mình.

Ảo ảnh quang học là một hình ảnh, một bức tranh hoặc một người khiến cho sự nhận thức của não về thực tế trở nên rắc rối và cuốn hút đến mức khó lòng rời mắt được.

Chắc hẳn bạn đã từng gặp nhiều loại ảo ảnh quang học, bao gồm tâm lý, sinh lý và nhận thức.

Theo các nghiên cứu, ảo ảnh quang học thuộc danh mục phân tâm học, giúp tiết lộ thông tin về cách bạn nhìn nhận thế giới.

Một bộ não con người điển hình có khả năng xem các vật thể hoặc hình ảnh từ nhiều góc độ khác nhau, tạo ra nhiều nhận thức khác nhau.

Một ảo ảnh quang học đang lan truyền trên TikTok giúp cho người xem nhận biết bản thân là người có tổ chức hay độc lập dựa trên những gì bạn nhìn thấy đầu tiên. Hãy xem thử.

Kiểm tra tính cách thông qua ảo ảnh quang học: Dù nhìn thấy cô gái hay khói bay bạn đều sẽ là người tài giỏi nhưng tính cách thì có chút khác biệt - Ảnh 1
Nhìn vào bức hình này bạn có thể biết được tính cách thật của mình. Ảnh: India Times

Mọi người không ngừng bàn luận về màn ảo ảnh mà @charlesmeriot đăng trên TikTok. Hình ảnh phức tạp mô tả đường chân trời đầy khói với vô số tòa nhà công nghiệp chìm trong bóng tối.

Một người phụ nữ đang nắm tay được miêu tả trong làn khói màu tím; mặt trời màu cam là miệng của cô ấy và khói của bầu trời là mái tóc đen của người phụ nữ.

Nếu bạn nhìn thấy khói đầu tiên

Người dùng TikTok khẳng định: “Nếu bạn nhìn thấy các nhà máy và khói thuốc trước tiên, điều đó có nghĩa là bạn là người có tính toán, tổ chức và định hướng”. Nhưng đôi khi bạn có thể cảm thấy khó giao tiếp với người lạ.

Những người tính toán có xu hướng tiếp cận các nhiệm vụ và quyết định với sự suy nghĩ và phân tích cẩn thận.

Kiểm tra tính cách thông qua ảo ảnh quang học: Dù nhìn thấy cô gái hay khói bay bạn đều sẽ là người tài giỏi nhưng tính cách thì có chút khác biệt - Ảnh 2
Nhìn thấy khói đầu tiên bạn sẽ là người có tổ chức. Ảnh: India Times

Họ là những nhà tư tưởng chiến lược, những người xem xét tất cả các thông tin có sẵn, cân nhắc những ưu và nhược điểm và đưa ra những lựa chọn sáng suốt.

Khả năng phân tích tình huống của họ cho phép dự đoán kết quả tiềm năng và đưa ra các kế hoạch hiệu quả.

Những người có tổ chức có xu hướng thiên về cấu trúc và trật tự. Họ phát triển mạnh trong môi trường mà mọi thứ đều có một nơi được sắp xếp rõ ràng và có thể dễ dàng tiếp cận.

Nếu bạn nhìn thấy người phụ nữ đầu tiên

Tuy nhiên, nếu bạn tập trung vào người phụ nữ trong ảnh trước thì thông điệp sẽ hoàn toàn khác.

Nó chỉ ra rằng bạn là người năng nổ và độc lập, như Charles đã nói trong video. Bạn không thể hiện điều đó khi bạn chán nản, nhưng bạn không phiền khi những người thân yêu của bạn trấn an bạn.

Những người quyết đoán thường có xu hướng quyết định mạnh mẽ và quyết liệt trong cách tiếp cận của họ. Họ có xu hướng thể hiện quan điểm và mong muốn của mình một cách trực tiếp và đôi khi là một cách đối đầu.

Kiểm tra tính cách thông qua ảo ảnh quang học: Dù nhìn thấy cô gái hay khói bay bạn đều sẽ là người tài giỏi nhưng tính cách thì có chút khác biệt - Ảnh 3
Nhìn thấy cô gái bạn sẽ là người có xu hướng lãnh đạo và đưa ra mọi quyết định không do dự. Ảnh: India Times

Phong cách giao tiếp của họ có thể được miêu tả bởi sự hiện diện mạnh mẽ, chiếm ưu thế và họ thường có xu hướng sẵn sàng lãnh đạo, đưa ra quyết định một cách không do dự. Sự quyết đoán của họ có thể biểu hiện dưới dạng nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình, đôi khi là bằng cách đánh đổi cảm xúc hoặc ý kiến của người khác.

 

 

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