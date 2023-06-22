Kiểm tra tính cách thông qua ảo ảnh quang học: Những gì nhìn thấy đầu tiên trong bức hình sẽ tiết lộ bạn là người nhút nhát hay tự tin

Ảo ảnh quang học có thể được chia thành nhiều loại khác nhau như ảo ảnh vật lý, sinh lý và nhận thức.

Ảo ảnh quang học là một hình ảnh có tính biến đổi, sâu sắc và khác thường đến mức nó khiến cho não bộ của con người không thể nhận ra chúng một cách chính xác.

Lần này là một bài kiểm tra tính cách, nếu bạn muốn biết mình nhút nhát, bướng bỉnh hay tự tin, hãy xem hình ảnh ảo ảnh quang học này.

Theo nghiên cứu, ảo ảnh quang học là một loại phân tâm học tiết lộ thông tin về cách bạn nhìn nhận mọi thứ. Bộ não của con người có thể nhìn thấy những thứ hoặc hình ảnh khác nhau tùy thuộc vào cách chúng được quan sát.

Bài kiểm tra tính cách. Ảnh: India Times

Một người đàn ông tuyên bố rằng anh ta có thể phát hiện ra bạn nhút nhát và ít nói hay tự tin và bướng bỉnh chỉ trong vài giây bằng một phương pháp tâm lý đơn giản.

Tuy nhiên, sự khám phá không đến từ việc hỏi bạn những câu hỏi hóc búa mà đúng hơnlà nó đến từ những gì bạn nhận thấy ban đầu trong một ảo ảnh quang học đơn giản.

Ngôi sao TikTok Charles Meriot đăng các bài kiểm tra tính cách và ảo ảnh quang học trên trang của anh ấy.

Meriot gần đây đã phát hành một tác phẩm nghệ thuật được tạo thành từ các đường nét mượt mà với các màu cơ bản trong một video. “Bạn đã nhìn thấy gì đầu tiên?” Meriot hỏi.

Sau đó, Meriot tiết lộ hình ảnh nào trong số hai hình ảnh mà người xem sẽ thấy: một con gà trống hoặc một đôi môi. Theo nhà thiết kế, điều đầu tiên bạn nhìn thấy tiết lộ một sự thật ẩn giấu về tính cách của bạn.

Nếu bạn nhìn thấy con gà trống đầu tiên

Nếu nhìn thấy con gà trống thì có nghĩa là bạn khá nhút nhát. Ảnh: India Times

“Nếu bạn nhìn thấy con gà trước, điều đó có nghĩa là bạn khá nhút nhát. Bạn thích sự chú ý chỉ khi bạn ở trong tâm trạng thích hợp”, Meriot giải thích.

Nếu bạn nhìn thấy đôi môi đầu tiên

Nhìn thấy đôi môi bạn sẽ là người tự tin, mạnh mẽ, độc lập. Ảnh: India Times

Những người nhìn thấy một đôi môi có một tính cách hoàn toàn khác. “Nếu bạn nhìn thấy miệng trước, điều đó có nghĩa là bạn tự tin, mạnh mẽ và độc lập”, Meriot nói.

Nhưng có một nhược điểm mà anh ấy đã chỉ ra đó là: “Bạn có thể hơi bướng bỉnh và hung hăng khi mọi thứ không diễn ra chính xác theo cách bạn muốn”.