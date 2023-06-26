Mới đây, một người phụ nữ ở Ấn Độ đã bị con rể sát hại sau khi khuyên con gái ly hôn.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết một phụ nữ 48 tuổi đã bị con rể của bà dùng dao đâm ngay trên đường vào tối ngày 24/6 vì đã “khuyến khích” vợ anh ta tiến hành ly hôn.

Họ cho biết Rajesh (37 tuổi) đã sát hại Nagamani (47 tuổi) trên đường vào khoảng 9 giờ tối ngày 24/6.

“Đó là một vụ giết người do con rể thực hiện. Người chết là mẹ vợ. Đơn ly hôn đang chờ tòa án giải quyết”, Vijayawada West ACP Hanumantha Rao nói với PTI.

Cảnh sát tiết lộ rằng Rajesh có ác cảm với Nagamani vì cho rằng bà là nguyên nhân dẫn đến việc con gái ly hôn với anh. Ảnh: India Today

Theo cảnh sát, Rajesh có ác cảm với Nagamani vì bị cho là đã khuyến khích con gái bà đệ đơn ly hôn.

Anh không hài lòng với mẹ vợ vì cho rằng bà là nguyên nhân khiến anh ta ly thân với vợ nên đã dùng dao chặt dừa sát hại bà.

Sau đó Nagamani chết ngay tại chỗ. Cảnh sát cho biết một cuộc truy nã đã được triển khai để bắt giữ Rajesh.

Theo NDTV, nghi phạm từng kiếm sống bằng cách bán quần áo tận nhà.

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