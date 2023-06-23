Điểm giống nhau kỳ lạ giữa thảm họa tàu Titanic và tàu ngầm Titan đi thám hiểm chúng

Thế giới 23/06/2023 15:20

Đạo diễn James Cameron nói với ABC News rằng vụ việc này xảy ra tương tự như việc thuyền trưởng Titanic phớt lờ những cảnh báo về tảng băng trôi.

Đạo diễn James Cameron, người đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng để quay bộ phim sử thi bom tấn năm 1997, "Titanic", cho biết ông nhìn thấy sự tương đồng giữa những bước đi sai lầm dẫn đến số phận của tàu lặn Titan và vụ đắm tàu ​​RMS Titanic nổi tiếng

Trong một cuộc phỏng vấn với ABC News vào ngày 22/6, đạo diễn Cameron nói rằng nhiều người trong cộng đồng lặn biển sâu, bao gồm cả đạo diễn, “rất lo lắng” về các cuộc thám hiểm của OceanGate.

Các mảnh vỡ từ tàu ngầm Titan bị mất tích đã được phát hiện hôm ngày 22/6 sau một cuộc tìm kiếm căng thẳng kéo dài bốn ngày.

Các quan chức Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ cho biết các mảnh vỡ "tương thích với sự cố mất buồng áp suất thảm khốc”.

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Tàu Titan được xác định mất tích vào ngày 18/6 khi đang chở 5 hành khách trong chuyến đi thăm tàu Titanic. Ảnh: AP

Nhiều năm trước khi chuyến thám hiểm định mệnh được xuất hành vào ngày 18/6, các chuyên gia, bao gồm cả giám đốc điều hành hàng hải của OceanGate, đã nêu lên những lo ngại về sự an toàn của con tàu và nói rằng con tàu cần được thử nghiệm nhiều hơn.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Cameron cho biết  một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật lặn biển sâu đã viết thư cho công ty, bày tỏ lo ngại rằng việc cho khách tham gia vào cuộc thám hiểm của OceanGate đang là một cuộc thử nghiệm quá mức cho phép và cần phải được chứng nhận và tuân thủ các thủ tục liên quan.

Vào tháng 3 năm 2018 , hơn ba chục người từ Hiệp hội Công nghệ Hàng hải đã viết rằng cách tiếp cận của OceanGate “có thể dẫn đến kết quả tiêu cực (từ nhỏ đến thảm khốc)”, The New York Times đưa tin.

“Tôi bị ấn tượng bởi sự giống nhau của chính thảm họa Titanic, khi thuyền trưởng liên tục được cảnh báo về băng phía trước con tàu của mình nhưng ông vẫn lao hết tốc lực vào khu vực băng trong một đêm không trăng và kết quả là nhiều người đã thiệt mạng. Đó là một thảm kịch tương tự khi các cảnh báo không được chú ý - diễn ra tại cùng một địa điểm với tất cả hoạt động lặn đang diễn ra trên khắp thế giới. Tôi nghĩ điều đó thật đáng kinh ngạc, nó thực sự khá kỳ quái”, ông Cameron cho biết.

Trong chuyến đi đầu tiên của RMS Titanic, bắt đầu vào ngày 10/4/1912, Thuyền trưởng Edward J. Smith đã không thực hiện một cuộc diễn tập an toàn theo lịch trình và phớt lờ nhiều cảnh báo từ các tàu gần đó rằng các tảng băng trôi phía trước con tàu, theo National Geographic.

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Đạo diễn Cameron cho rằng có sự tương đồng giữa thảm họa tàu Titanic và tàu ngầm Titan khi thực hiện cuộc hành trình. Ảnh: BI

Cameron đứng ở một góc nhìn khác biệt để đưa ra quan điểm về sự cố tàu Titan, mà các quan chức tin rằng đã kết thúc với cái chết của cả 5 hành khách.

Theo National Geographic, nhà làm phim đã thực hiện khoảng 12 lần lặn để thăm xác tàu đắm Titanic ở Bắc Đại Tây Dương để chuẩn bị cho việc sản xuất bộ phim “Titanic” và đã đi thăm lại địa điểm sau khi phim ra mắt.

Tổng cộng, Cameron nói với ABC News rằng anh ấy đã xem địa điểm này 33 lần và tính toán rằng ông ấy đã dành nhiều thời gian đến thăm con tàu đắm hơn so với thuyền trưởng của tàu ngầm Titan, Stockton Rush , người nằm trong số năm hành khách.

Đạo diễn cũng cho biết ông đã thiết kế và xây dựng một chiếc tàu ngầm có khả năng đạt độ sâu ba lần so với vị trí của tàu Titanic, nằm ở độ sâu khoảng 3.810 mét  dưới đáy biển.

Cameron cho biết: “Lặn dưới nước sâu là một nghệ thuật trưởng thành”, đồng thời tuyên bố rằng tất cả các phương tiện lặn sâu khác trên thế giới đều tuân theo “tiêu chuẩn vàng” về các giao thức an toàn ngoại trừ Titan.

 

 

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