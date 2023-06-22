Trong bức tranh cuộc đời, có những khoảnh khắc khó giải thích, khi các sợi chỉ số phận xen kẽ vào nhau theo những cách không ngờ. Trong số những sự kiện bí ẩn này, có một hiện tượng nổi bật – sự may mắn.

Brown, 61 tuổi, ban đầu đã đầu tư một khoản tiền đặt cọc đáng kể là 10.000 đô la (khoảng 235 triệu) cho dự án, cùng với người bạn thân Hamish Harding, tỷ phú người Anh 58 tuổi, người hiện vẫn mất tích cùng với bốn người khác.

Chris Brown, một triệu phú thích cảm giác mạnh và là nhân vật nổi bật trong ngành tiếp thị kỹ thuật số, gần đây đã gây chú ý sau khi tiết lộ quyết định rút khỏi chuyến thám hiểm tàu ​​chìm Titanic xấu số.

Sự lo lắng của Brown nảy sinh khi ông phát hiện ra rằng chiếc tàu ngầm Titan dài 6,4 mét của OceanGate, được dùng cho cuộc thám hiểm táo bạo, đã được lắp đặt bằng các linh kiện sẵn có trên thị trường.

Ông trở nên ngày càng lo lắng về tính an toàn của dự án do ông tin rằng có việc lạm dụng trong công đoạn lắp ráp của tàu ngầm.

Con tàu được xác định mất tích ở dưới đại dương do công ty Ocean Gate sản xuất. Ảnh: India Times

“Tôi phát hiện ra rằng họ đã sử dụng các cột giàn giáo cũ cho chấn lưu của tàu ngầm - và các bộ điều khiển của nó dựa trên bộ điều khiển kiểu trò chơi trên máy tính”, nhà thám hiểm tương lai bị sốc khi nói với tờ báo của Anh.

CEO của OceanGate, Stockton Rush, cũng là một trong những người mất tích, đã cho phóng viên của CBS News xem cách điều khiển tàu ngầm, khiến cho phóng viên bất ngờ.

Bộ điều khiển được nhắc đến là một thiết bị màu xám được biết đến với tên gọi Logitech G Wireless Gamepad F710.

Đây là thiết bị của bên thứ ba được phát hành vào năm 2010 và hiện có thể được mua với giá 40 đô la hoặc thậm chí thấp hơn. Đoạn video của cuộc thử nghiệm đã thu hút được sự chú ý đáng kể trên mạng.

“Cuối cùng, tôi đã gửi email cho họ và nói rằng, ‘Tôi không còn có thể tham gia vào chuyến đi này nữa’”, Brown nói với tờ Sun, với nỗi sợ rằng OceanGate đang “cắt giảm quá nhiều góc cạnh”.

“Tôi đã yêu cầu được hoàn tiền sau khi không hoàn toàn tin tưởng vào dự án”, ông Brown chia sẻ.

Brown cho biết, ông và Harding quyết định tham gia cuộc hành trình Titanic sau khi đã uống vài ly rượu trong một buổi tiệc trên đảo Necker riêng tư của Sir Richard Branson vào năm 2016.

Hamish Harding, nhà thám hiểm người Anh mất tích trên biển gần Titanic. Ảnh: India Times

Hai người đã đóng mỗi người một khoản tiền đặt cọc 10% cho chuyến đi, chi phí lúc đó là 100.000 đô la. Tuy nhiên, giá hiện tại đã tăng lên 250.000 đô la (khoảng 6 tỷ).

"Tôi là một trong những người đầu tiên đăng ký chuyến đi này với OceanGate trong khi tàu ngầm đang được phát triển", Brown nói về nhiệm vụ bị hủy bỏ của mình để xem con tàu Titanic bị chìm ở độ sâu 3,68 km so với mực nước biển.

Khi theo dõi hành trình của Titan, ông ngày càng trở nên lo lắng do các nhiệm vụ thất bại và việc tàu lặn không thể đến được các điểm đến đã định.

Ông “quyết định rằng nguy cơ quá cao trong trường hợp này, mặc dù tôi không phải là người sợ rủi ro”.

Hy vọng người bạn thân còn sống

Ông rất mong chờ các nhân viên cứu hộ có thể đấu tranh với thời gian để tìm ra vị trí con tàu Titan vì dự kiến nuồn cung cấp oxy của tàu ngầm sẽ cạn vào sáng ngày 22/6.

Những diễn biến gần đây cho thấy một máy bay Canada tham gia tìm kiếm đã phát hiện những âm thanh "đập" định kỳ 30 phút một lần ở khu vực lân cận, làm dấy lên hy vọng xác định được vị trí của chiếc tàu ngầm.

Nếu cuộc tìm kiếm thành công, đó sẽ là nhiệm vụ phục hồi quan trọng nhất từng được thực hiện.

Chris Brown và Hamish Harding là hai người bạn thân từ rất lâu. Ảnh: India Times

“Tôi rất buồn về Hamish”, Brown nói với tờ Sun về tỷ phú mà ông gặp lần đầu tiên trong một chuyến thám hiểm đến Nam Cực vào năm 2016.

“Một điều chắc chắn, Hamish không phải là loại người hoảng sợ. Ông ấy sẽ rất bình tĩnh và xử lý các kế hoạch và ý tưởng qua bộ não to lớn của mình”, ông dự đoán.

“Tôi hoàn toàn mong rằng ông ấy sẽ có ảnh hưởng xoa dịu những người khác trong tàu ngầm và sẽ mang lại cho họ hy vọng”.

Theo thông tin mới nhất, Thuyền trưởng Jamie Frederick từ Bộ đội Coast Guard Mỹ cho biết máy bay Canada đã phát hiện ra những âm thanh không xác định vào hai ngày 20 và 21/6. Vì vậy, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ hy vọng.