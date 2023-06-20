Tỷ phú Jack Ma dạy gì trong buổi đầu tiên làm thầy giáo ở Nhật sau 3 năm hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông?

Thế giới 20/06/2023 11:41

Theo tờ Business Insider, người sáng lập Alibaba, Jack Ma, đã có buổi học đầu tiên tại Đại học Tokyo vào ngày 12 tháng 6.

Jack Ma, tỷ phú sáng lập tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Trung Quốc Alibaba, đã giảng buổi hội thảo đầu tiên của mình với tư cách là giáo sư thỉnh giảng tại Tokyo College, một phần của Đại học Tokyo, vào ngày 12/6.

Đại học Tokyo đã thông báo vào tháng 5 rằng ông Ma, một cựu giáo viên tiếng Anh, sẽ đảm nhận chức vụ giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Tokyo để giảng dạy về sản xuất lương thực và nông nghiệp bền vững.

Ông sẽ giữ vị trí đó cho đến cuối tháng 10, theo thông tin trên trang web của trường đại học.

Vào tháng 5 năm 2019, ông Ma cho biết sẽ trở lại giảng dạy sau khi rời Alibaba vào tháng 9 năm sau.

Tỷ phú Jack Ma dạy gì trong buổi đầu tiên làm thầy giáo ở Nhật sau 3 năm hoàn toàn vắng bóng trên truyền thông? - Ảnh 1
Ông Jack Ma đã có buổi dạy đầu tiên tại Tokyo College vào ngày 12/6. Ảnh: Reuters

Nhưng vào năm 2020, mối quan hệ của ông Ma với chính phủ Trung Quốc trở nên xấu đi sau khi ông chỉ trích hệ thống quản lý tài chính của đất nước và kể từ đó, ông không còn được chú ý.

Vào thời điểm đó, các nhà chức trách đã đưa ra các quy tắc mới ngăn chặn đợt IPO tiềm năng trị giá 37 tỷ USD của công ty công nghệ tài chính Ant Group của Ma, khiến giá cổ phiếu của Alibaba giảm mạnh và tài sản của Ma giảm gần một nửa, theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg .

Kể từ tháng 11 năm ngoái, ông Ma đã được phát hiện ở Nhật Bản, Thái Lan và Hồng Kông. Ông cũng được bổ nhiệm làm giáo sư danh dự tại Đại học Hong Kong vào tháng Tư.

Vị trí giảng dạy tại Đại học Tokyo là một trong những vai trò xuất hiện trước công chúng đầu tiên của Ma kể từ năm 2020.

Vào 10/6, ông Ma đã xuất hiện tại một sự kiện của Alibaba, vòng chung kết của Cuộc thi Toán học Toàn cầu của Alibaba, vài ngày sau khi chủ tịch công ty Michael Evans nói rằng ông “còn sống”, “hạnh phúc” và "”sáng tạo”, theo CNBC.

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