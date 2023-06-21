Có người anh giàu nhất thế giới, Tosca Musk tiết lộ câu chuyện “dở khóc dở cười” khi đi thuê địa điểm

Thế giới 21/06/2023 12:47

Tosca Musk, CEO của Tesla và là em gái của người giàu nhất thế giới Musk, tiết lộ rằng vì mối quan hệ với Elon Musk mà khi cô thuể địa điểm, giá đã tăng lên gấp 5 lần so với ban đầu.

Sinh ra trong một người nổi tiếng hay một gia đình giàu có, bạn có thể sống một cuộc sống đủ đầy nhưng cũng có rất nhiều bất tiện và rắc rối đằng sau đó.

Tosca Musk, CEO của Tesla và là em gái của người giàu nhất thế giới Elon Musk, tiết lộ rằng vì mối quan hệ anh em mà khi cô thuê địa điểm, giá đã tăng gấp 5 lần so với ban đầu.

Tosca hiện là chủ sở hữu kiêm nhà sản xuất của một nền tảng phát trực tuyến nghe nhìn, trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail cách đây vài ngày, cô cho biết vì mang họ Musk nên cô đã bị tính phí quá cao khi thuê địa điểm.

Có người anh giàu nhất thế giới, Tosca Musk tiết lộ câu chuyện “dở khóc dở cười” khi đi thuê địa điểm - Ảnh 1
Em gái của Elon Musk, Tosca Musk. Ảnh: Getty

Tosca bất đắc dĩ nói, lúc đó cô muốn cho đoàn phim thuê địa điểm quay phim, giá gốc là 5.000 đô la Mỹ (khoảng 16 triệu) một ngày nhưng không ngờ đối phương sau khi nghe thấy tên của cô, bọn họ lập tức tăng giá tiền thuê lên đến 25.000 đô la Mỹ (khoảng 588 triệu).

Tosca cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng khi mọi người nghe thấy họ của cô, họ lập tức tin rằng anh trai cô (Musk), người giàu nhất thế giới, sẽ giúp chi trả mọi chi phí, nhưng thực tế không có chuyện đó.

Tosca, 48 tuổi, là em gái của Musk và là con út trong gia đình. Musk 51 tuổi là anh cả, hiện có khối tài sản 233 tỷ USD (5,5 tỷ), người anh thứ hai là chủ nhà hàng Kimbal (Kimbal Musk) 50 tuổi.

 

 

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