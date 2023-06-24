Cuộc tìm kiếm những nạn nhân trên chiếc tàu ngầm Titan do OceanGate Expeditions điều hành đã đi đến hồi kết tàn khốc khi những mảnh vỡ của chiếc tàu lặn nằm dưới đáy đại dương.

Thông báo được đưa ra sau khi các mãnh vỡ của chiếc tàu lặn được tìm thấy cách mũi tàu Titanic 500 mét.

Vụ nổ của tàu Titan sẽ tạo ra một âm thanh đáng kể được thu bởi các phao sona. Người ta tin rằng các thành viên phi hành đoàn đã chết ngay sau đó, bất chấp hy vọng nhìn thấy con tàu đắm nổi tiếng.

Theo Chuẩn đô đốc John Mauger của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ, nhiều khả năng các thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trước khi phát hiện âm thanh SOS dưới nước.

Năm thành viên phi hành đoàn đã được xác định là tỷ phú người Anh Hamish Harding, Giám đốc điều hành OceanGate Stockton Rush, cựu chiến binh Hải quân Pháp PH Nargeolet, doanh nhân người Pakistan Shahzada Dawood và con trai ông Suleman Dawood.

Các chuyên gia đã nói rằng có rất ít hy vọng để tìm thấy bất kỳ hài cốt nào của họ do môi trường khắc nghiệt của đáy đại dương.

Chuyên gia về biển sâu Paul Hankin nhấn mạnh rằng: “Đây là một môi trường cực kỳ khắc nghiệt ở dưới đó... Tôi không có câu trả lời cho các triển vọng vào lúc này”.

Việc phát hiện ra các mảnh vỡ, bao gồm khung hạ cánh, nắp phía sau và các mảnh vỡ của thân áp suất, cho thấy buồng áp suất đã bị hỏng nghiêm trọng.

OceanGate gửi lời chia buồn đến gia đình các thành viên thủy thủ đoàn, ghi nhận những cống hiến và niềm đam mê của họ đối với hoạt động khám phá và bảo vệ đại dương. Công ty đã yêu cầu sự riêng tư cho các gia đình đau buồn trong thời gian này.

Nhóm tìm kiếm không thể xác định được nguồn gốc của những âm thanh "nổ" mà máy bay phát hiện được. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng tàu ngầm có thể đã nổ vỡ dưới áp lực cực lớn ở độ sâu của đại dương.

Victor 6000 ROV, được sử dụng trong chiến dịch giải cứu Titan, là một trong số ít thiết bị có khả năng giúp giải cứu tàu lặn ở độ sâu như vậy. Ảnh: Reuters

Các nỗ lực để cứu các thành viên phi hành đoàn bắt đầu ngay sau khi tàu ngầm mất liên lạc trong chuyến đi thăm con tàu Titanic nổi tiếng.

Tuy nhiên, đã có những lời chỉ trích về sự chậm trễ trong việc báo cáo vụ việc cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ, với những lo ngại rằng nó có thể cản trở nhiệm vụ giải cứu.

Trước sự kiện bi thảm này, lực lượng cứu hộ vẫn cam kết tìm kiếm, ngay cả khi nguồn cung cấp oxy ước tính đã cạn kiệt. Cộng đồng quốc tế đã cùng nhau hợp tác, cung cấp các nguồn lực và hỗ trợ để hỗ trợ tìm kiếm.

Thời gian trôi qua, cơ hội giải cứu thành công giảm dần, khiến các chuyên gia tin rằng các thành viên phi hành đoàn khó có thể được cứu.

Bất chấp tình hình khó khăn, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục nỗ lực tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của các thành viên phi hành đoàn, thể hiện cam kết của họ đối với nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ.

Vụ việc thảm kịch này như một lời nhắc nhở về những nguy hiểm và thách thức mà các nhà thám hiểm phải đối mặt trong các nhiệm vụ dưới biển sâu.

Sự ra đi của 5 cá thể này đã để lại tác động sâu sắc đến cộng đồng thám hiểm và gia đình của những người mất tích trên biển.