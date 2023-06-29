Quay lén cảnh "nhạy cảm" với 76 phụ nữ qua app hẹn hò, người đàn ông đối diện án phạt khủng từ Tòa án

Thế giới 29/06/2023 10:47

Mới đây, một người đàn ông ở Singapore đã bị kết án sau khi bị cảnh sát bắt về tội quay lén các hoạt động liên quan tới "chuyện ấy".

Sau khi gặp gỡ nhiều phụ nữ ở Singapore thông qua các ứng dụng hẹn hò, Johan Wijaya đã quay lại cảnh họ thân mật với mình mà không được sự đồng ý hay biết rõ về việc quay phim.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy các băng ghi hình của 76 nạn nhân nữ đã bị quay trong vòng 5 năm trên các thiết bị của Johan. Tuy nhiên, không tất cả đều dẫn đến các cáo buộc chống lại người đàn ông Indonesia này.

Hôm ngày 27/6, Johan, 32 tuổi, thường trú nhân của đất nước này, đã bị kết án 8 tháng tù sau khi nhận 5 tội danh thị dâm. 11 cáo buộc tương tự khác đã được xem xét trong quá trình tuyên án.

Sau khi Johan gặp những người phụ nữ trên các ứng dụng, người đàn ông này sẽ hỏi liệu họ có sẵn sàng một mối quan hệ mở trước khi gặp mặt trực tiếp hay không.

Quay lén cảnh 'nhạy cảm' với 76 phụ nữ qua app hẹn hò, người đàn ông đối diện án phạt khủng từ Tòa án - Ảnh 1
Theo tòa án, Johan đã gặp các nạn nhân của mình trên các ứng dụng mạng xã hội. Ảnh: SCMP

Trước khi quan hệ với những phụ nữ mà anh gặp ở nhà riêng hoặc khách sạn bình dân, Johan sẽ bật một máy quay video được giấu trong bộ sạc di động.

Trong khi người phụ nữ đang tắm hoặc sử dụng nhà vệ sinh, anh sẽ đặt bộ sạc dự phòng đối diện với giường.

Vì sạc dự phòng không phát ra bất kỳ ánh sáng nào trong khi quay, những người phụ nữ sẽ không nhận thấy rằng nó đang quay video trong toàn bộ thời lượng.

Johan sẽ lưu các video trên máy tính xách tay hoặc ổ cứng của mình với tên của nạn nhân cũng như ngày quay để anh ta có thể xem lại sau.

Trong tài liệu tòa án, nghề nghiệp của Johan không được nêu rõ và anh ta không chia sẻ các video này với bên thứ ba.

Các tài liệu tòa án do Phó Công tố Chin Jincheng chuẩn bị cho biết vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Johan làm quen với một phụ nữ 25 tuổi sau khi kết nối với cô thông qua một ứng dụng hẹn hò.

Hai người quyết định gặp nhau vài ngày sau đó để quan hệ và sau đó đồng ý gặp nhau mỗi tuần một lần.

Quay lén cảnh 'nhạy cảm' với 76 phụ nữ qua app hẹn hò, người đàn ông đối diện án phạt khủng từ Tòa án - Ảnh 2
Johan thừa nhận đã sử dụng camera giấu bên trong bộ sạc dự phòng để quay phim các nạn nhân. Ảnh: Shutterstock

Trong những lần gặp gỡ này, Johan sẽ sử dụng camera trong bộ sạc dự phòng để ghi lại những hành động thân mật của họ mà không có sự đồng ý của người phụ nữ.

Điều này dẫn đến tổng cộng 16 video cho thấy người phụ nữ khỏa thân hoàn toàn với khuôn mặt và bộ phận nhạy cảm lộ rõ.

Người phụ nữ ban đầu không biết về các đoạn ghi hình và đã nộp đơn trình báo cảnh sát liên quan đến một đoạn ghi hình riêng mà Johan đã thực hiện bằng điện thoại di động của mình.

Các tài liệu của tòa án không nói rõ điều gì đã dẫn đến việc phát hiện ra cô.

Người phụ nữ chỉ phát hiện ra các đoạn ghi hình khác sau khi cảnh sát trích xuất chúng từ máy tính xách tay của Johan đã bị thu giữ để điều tra.

Tổng cộng có 391 video được trích xuất, trong đó có 336 video chứa yếu tố thị dâm.

Các video cũng có tổng cộng 76 nạn nhân nhưng chỉ có năm cáo buộc xâm phạm sự riêng tư được tính trong án phạt của Johan.

Cuối cùng, Johan đã thừa nhận những video là các bản ghi hình về hành vi quan hệ của mình với nhiều bạn tình khác nhau, mà không được sự đồng ý và không biết rằng họ đang bị ghi hình.

Anh cũng thừa nhận rằng bộ sạc dự phòng có máy quay đã được mua vào năm 2017 để lén quay lại những video như vậy.

Đối với mỗi tội danh xâm phạm sự riêng tư, Johan có thể bị kết án tù lên đến hai năm, phạt tiền hoặc bị đánh đòn hoặc bị phạt bằng bất kỳ sự kết hợp nào của ba hình thức trên.

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