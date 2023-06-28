Thử thách tìm gấu trúc không giới hạn thời gian: Nếu làm được bạn sẽ có một thị giác đặc biệt khó ai có

Thế giới 28/06/2023 15:30

Thử thách tìm gấu trúc không cần quá nhiều kỹ thuật, nó chỉ đơn giản là vấn đề để cho đôi mắt tập trung đến khi hình ảnh trở nên rõ ràng.

Một ảo ảnh quang học khó hiểu đang thử thách thị lực của mọi người và chỉ những người có thị lực đặc biệt mới có thể giải được nó. Trò chơi trí tuệ phức tạp này thách thức những người hâm mộ giải đố tìm ra chú gấu trúc dễ thương ẩn trong bức ảnh, nhưng được cảnh báo: nó khó giải hơn nhiều so với bạn nghĩ.

Những ai muốn tự mình thử được khuyến khích xem xét kỹ bức ảnh đen trắng để tìm kiếm loài gấu xinh đẹp đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đặt hẹn giờ và xem mất bao lâu nếu bạn cảm thấy có nhiều tham vọng hơn.

Nếu bạn cho rằng mình là người có tầm nhìn xa trông rộng, hãy xem hình ảnh phức tạp sau đây.

Thử thách tìm gấu trúc không giới hạn thời gian: Nếu làm được bạn sẽ có một thị giác đặc biệt khó ai có - Ảnh 1
Tìm gấu trúc trong bức hình. Ảnh: India Times

Câu đố ban đầu được đăng bởi Jagran Josh. Nó không chỉ đóng vai trò là một bài tập luyện trí não tuyệt vời mà còn truyền tải một thông điệp thiết yếu.

Ảo ảnh này, có tên 'Chúng có thể biến mất', do nghệ sĩ người Nga Ilja Klemencov tạo ra để làm nổi bật vấn đề gấu trúc đang bị đe dọa do nhiều yếu tố bao gồm mất môi trường sống và phát triển cơ sở hạ tầng.

Thật vậy, theo WWF, dân số gấu trúc hoang dã hiện tại được ước tính là khoảng 1.864 con và các nhà bảo tồn lo sợ một ngày nào đó chúng sẽ tuyệt chủng.

Không có nhiều kỹ thuật cho ảo ảnh quang học này; nó chỉ đơn giản là vấn đề để cho đôi mắt tập trung đến khi hình ảnh trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, bạn càng thử nhiều câu đố, bộ não của bạn sẽ càng trở nên sắc bén hơn.

 

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Từ khóa:   câu đố ảo ảnh quang học tâm lý

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