Sốc: Tỷ phú tuyển người trông chó với mức lương 3 tỷ một năm

Mới đây, một gia đình tỷ phú Mỹ sống ở Anh đã đăng tin tuyển dụng người trông chó toàn thời gian với mức lương 127.227 USD (khoảng 3 tỷ) một năm.

Việc thuê một người trông chó để chăm sóc cho những chú chó con khi ai đó vắng nhà đã trở thành một tên gọi cao cấp gần đây, thay cho việc chăm sóc chó thông thường. Điều này đã trở thành một xu hướng phổ biến ở Hoa Kỳ.

Mới đây, một gia đình tỷ phú Hoa Kỳ sống ở Vương quốc Anh đã đăng một lời mời làm việc cho một người trông chó toàn thời gian với mức lương 127.227 đô la (gần 3 tỷ) một năm.

Bản mô tả công việc đã được đăng trên LinkedIn gần đây và nhanh chóng lan truyền, khiến mọi người không nói nên lời sau khi đọc các thông số kỹ thuật của bản mô tả công việc.

Tỷ phú tuyển bảo mẫu trông chó với điều kiện ứng viên phải có “khả năng xử lý thông tin nhạy cảm một cách thận trọng và bảo mật tối đa”. Ảnh: India Times

Bài tuyển dụng viết: “Khách hàng cũ của chúng tôi đang tìm kiếm một bảo mẫu chó đặc biệt và có kinh nghiệm cao để cung cấp dịch vụ chăm sóc hàng đầu cho hai chú chó yêu quý của họ. Họ đang thực sự tìm kiếm một người đứng đầu trong lĩnh vực của họ, người có thể đảm bảo sức khỏe tổng thể, hạnh phúc và sự an toàn cho những chú chó của họ cùng với mức lương hậu hĩnh”.

Bài đăng được viết bởi một nhà tư vấn làm việc cho Fairfax và Kensington, một công ty cung cấp nhân sự hộ gia đình được thuê bởi gia đình tỷ phú.

Theo nhà tuyển dụng George Dunn, người đã đăng bài đăng trực tuyến, đây là lần đầu tiên công ty đăng một lời mời làm việc như vậy. Anh ấy nói kể từ khi tăng lên vào tuần trước, bài đăng đã có gần 400 người ứng tuyển.

Cùng với việc trở thành một bảo mẫu thành thạo về chó, Dunn giải thích rằng các khách hàng cũng yêu cầu ứng viên phải có “khả năng xử lý thông tin nhạy cảm một cách thận trọng và bảo mật tối đa”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-ty-phu-tuyen-nguoi-trong-cho-voi-muc-luong-3-ty-mot-nam-596633.html