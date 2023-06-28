Sinh 6 con gái, người vợ đệ đơn ly dị vì chồng tiếp tục yêu cầu vợ đẻ con trai nhưng vì sao Tòa án từ chối cho ly hôn?

Người phụ nữ họ Xiong, đến từ tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội đại lục sau khi tòa án từ chối yêu cầu ly hôn của cô với người chồng họ Ou và yêu cầu cô trở về nhà chăm sóc gia đình, trang Sina News đưa tin.

Một tòa án ở Trung Quốc đã khiến dư luận phẫn nộ sau khi từ chối cho phép một người phụ nữ có 6 cô con gái ly hôn với chồng, người mà nói với cô rằng không thể ngừng nếu chưa sinh cho anh một đứa con trai.

Xiong nói rằng việc nuôi dạy sáu cô con gái khiến cô kiệt sức nhưng Ou nói với cô rằng cô không thể ngừng sinh cho đến khi anh có được đứa con trai.

Xiong có bốn cô con gái với Ou trước khi họ kết hôn vào năm 2015 và sau đó có hai bé gái sinh đôi.

Xiong cho biết cô đã bị sốc và nhận ra rằng Ou xem cô chẳng khác gì một cái máy đẻ.

Tháng 10/2019, do Xiong đã không chịu được nên đã bỏ trốn đến sống với cha mẹ và không có bất kỳ liên lạc nào với Ou hoặc các con gái của cô kể từ đó.

Tháng 6 năm nay, Xiong đệ đơn ly hôn lên tòa án địa phương nói rằng cuộc hôn nhân của cô với Ou thất bại.

Tuy nhiên, trong phiên tòa xét xử, thẩm phán Tan Mengsi đã tỏ thái độ chống đối và cáo buộc Xiong đã không hoàn thành “vai trò” của mình khi không nuôi dạy con gái. Tan cho rằng Xiong không thể chứng minh cuộc hôn nhân của cô đã tan vỡ.

Tòa án đã bác đơn ly hôn của cô và yêu cầu cô trở về gia đình để chăm sóc sáu cô con gái và đảm nhận những trách nhiệm gia đình không xác định khác.

Kỳ vọng rằng phụ nữ sẽ sinh con trai là một phần trong tư duy truyền thống có từ thời cổ đại ở Trung Quốc. Ảnh: Shutterstock

Câu chuyện đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc. Tại thời điểm đó, bài đăng trên Weibo đã nhận được 12.000 bình luận.

Một người nói: “Có phải thẩm phán đang mất trí không? Cô ấy đang hủy hoại cuộc sống của người phụ nữ”.

Một người khác nói: “Thật ngột ngạt”.

Kỳ vọng rằng phụ nữ sẽ sinh con trai là một phần trong tư duy truyền thống có từ thời cổ đại ở Trung Quốc.

Dữ liệu điều tra dân số năm 2021 do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy tỷ lệ giới tính của nước này vẫn nghiêng về nam giới, với 723 triệu nam giới so với 689 triệu nữ giới vào năm 2020.

Dữ liệu cũng tiết lộ rằng trong độ tuổi kết hôn truyền thống từ 20 đến 40, nam giới nhiều hơn nữ giới 20 triệu người.