Mới đây, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một chàng trai cao 2,12 mét ngay sau khi anh này ăn cắp một chiếc xe đap leo núi ở trên đường.

Vào ngày 15 tháng 6, Đồn cảnh sát Xishuanghu thuộc Văn phòng Công an huyện Đông Hải (Trung Quốc) nhận được trình báo từ người dân trong khu vực rằng chiếc xe đạp leo núi trị giá hơn 2.000 nhân dân (khoảng 7 triệu) ở cổng khu phố đã bị đánh cắp.

Khi cảnh sát truy xuất video giám sát vụ việc, họ phát hiện ra rằng nghi phạm đặc biệt cao khoảng hai mét và ngay lập tức họ đã nghĩ đến một “người quen”.

Mới năm ngoái, cảnh sát Đông Hải đã thụ lý một vụ trộm cắp với nghi phạm cũng có chiều cao tương tự, sự việc đúng như cảnh sát suy luận, ngay sau đó cảnh sát đã bắt được nghi phạm Zhang cao 2,12 mét tại một khách sạn trên phố Niushan và lấy lại thành công chiếc xe đạp leo núi bị đánh cắp.

Chàng trai cao 2,12 mét bị bắt sau khi ăn cắp một chiếc xe đạp leo núi ở trên đường. Ảnh: Cảnh sát Liên Vân Cảng

Vào tháng 5 năm ngoái, Zhang đã lấy trộm một chiếc ô tô điện ở lối vào một quán cà phê Internet trong khu đô thị và bị cảnh sát bắt giữ chỉ trong một ngày.

Mặc dù phạm tội lần này có đội mũ và đeo khẩu trang, nhưng chiều cao của Zhang giống như một “cái bẫy tự giăng ra”.

Cảnh sát thành phố Liên Vân Cảng cho biết: "Zhang là nghi phạm cao nhất mà chúng tôi đã bắt được. Với “một chiều cao dễ thấy' 2,12 mét, đó là một cái bẫy tự giăng ra”.

Hiện tại, Zhang đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự và vụ việc đang được điều tra thêm.

Một cư dân mạng cho biết: "Chiều cao này thực sự làm giảm khối lượng công việc điều tra và không dễ ngụy trang được”.

Một cư dân mạng khác nói: “Với chiều cao như vậy, cậu ta nên đổi nghề”.

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