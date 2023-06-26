Hai cha con tử vong sau nhiều giờ leo núi dưới cái nóng 48 độ C

Thế giới 26/06/2023 15:40

Vào ngày 23/6, hai người đã tử vong sau khi đi bộ đường dài trong điều kiện nhiệt độ cực cao tại Công viên Quốc gia Big Bend ở tây nam Texas, Mỹ.

Một người đàn ông cùng với hai đứa con riêng đến từ Florida đang đi bộ trên Đường mòn Marufo Vega khi nhiệt độ ở mức 48 độ C, theo thông cáo báo chí.

“Đường mòn Marufo Vega uốn lượn qua sa mạc cực kỳ gồ ghề và những vách đá trong khu vực nóng nhất của Công viên Quốc gia Big Bend. Không có bóng râm hoặc nước khiến cho con đường vất vả này trở nên nguy hiểm khi cố gắng vượt qua cái nóng của mùa hè. Big Bend hiện đang trải qua nắng nóng cực độ với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 43-48 độ C ,” nhân viên của dịch vụ công viên cho biết

Trong quá trình đi bộ đường dài, “người trẻ nhất, 14 tuổi, bị ốm dọc đường mòn và bất tỉnh,” các nhân viên của dịch vụ công viên cho biết.

Người cha dượng 31 tuổi sau đó rời khỏi hiện trường đã quay trở lại phương tiện của họ để tìm sự giúp đỡ, trong khi người anh kia, 21 tuổi, cố gắng cõng em trai mình trở lại đầu đường mòn, theo thông cáo báo chí.

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Công viên quốc gia Big Bend ở bang Texas, Mỹ. Ảnh: NPS photo

Trung tâm Truyền thông của Công viên Quốc gia Big Bend đã nhận được một cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp vào khoảng 6 giờ chiều.

Các quan chức cho biết: “Park Rangers và US Border Patrol Agents đã đến hiện trường vào khoảng 7:30 tối và xác định vị trí nạn nhân trẻ tuổi đã tử vong dọc theo con đường mòn”.

Các nhà chức trách sau đó bắt đầu tìm kiếm người cha dượng. Vào khoảng 8 giờ tối, họ tìm thấy chiếc xe của anh ta. Chiếc xe đã đâm vào một bờ kè ở Boquillas Overlook, theo thông cáo báo chí

Người đàn ông 31 tuổi được cho là đã chết tại hiện trường vụ tai nạn. Không có thêm chi tiết nào được cung cấp về thanh niên 21 tuổi hoặc tình trạng của anh ta.

Các quan chức cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra.

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