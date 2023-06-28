Tỷ phú trẻ nhất thế giới ở tuổi 18 là ai?

Thế giới 28/06/2023 14:03

Một trong những người con của Leonardo, Clemente Del Vecchio, mới 18 tuổi vào thời điểm cha ông qua đời, được thừa kế 12,5% cổ phần trong công ty Delfin của Vecchio.

Khi tỷ phú người Ý Leonardo Del Vecchio, chủ tịch của hãng kính mắt lớn nhất thế giới , EssilorLuxottica, qua đời ở tuổi 87 vào tháng 6 năm ngoái, tài sản trị giá 25,5 tỷ USD của ông được thừa kế bởi người vợ thứ hai và 6 người con.

Một trong những người con của Leonardo, Clemente Del Vecchio, mới 18 tuổi vào thời điểm cha ông qua đời, được thừa kế 12,5% cổ phần trong công ty cổ phần Delfin của Vecchio, có trụ sở tại Luxembourg, theo Forbes.

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Clemente Del Vecchio, con trai của tỷ phú người Ý Leonardo Del Vecchio. Ảnh: India Times

Sau khi thừa kế phần tài sản của cha mình vào năm 2022, Clemente trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới khi mới 18 tuổi  Tài sản ròng của Clemente  hiện ở mức 3,7 tỷ USD .

Dưới sự lãnh đạo của Leonardo, gã khổng lồ kính mắt đã mua lại Sunglass Hut, Ray-Ban và Oakley và phát triển sản xuất kính cho hầu hết mọi thương hiệu bao gồm cả Bulgari và Chanel.

Theo The Sun , tỷ phú trẻ nhất thế giới , Clemente xuất hiện rất ít và không có bất kỳ sự tham gia trực tiếp nào vào các công ty của cha mình.

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 Leonardo Del Vecchio, doanh nhân tỷ phú người Ý, người sáng lập và chủ tịch của Luxottica, nhà sản xuất và bán lẻ kính và gọng kính lớn nhất thế giới. Ảnh: Business Today

Người con nổi tiếng nhất của Leonardo là con trai cả của ông, Claudio, được cha gửi sang Mỹ khi ông 25 tuổi vào năm 1982. Trong 15 năm, ông điều hành mọi thứ ở Mỹ cho Luxottica. Trong thời gian này, ông đã mua lại LensCrafters với giá 1,4 tỷ đô la (hơn 32 nghìn tỷ) vào năm 1995.

Và vào năm 2001, Claudio đã mua lại công ty thời trang nam huyền thoại Brooks Brothers với giá 225 triệu đô la (hơn 5 tỷ) cho đến tháng 7 năm 2020 khi nhà bán lẻ này nộp đơn phá sản và được bán.

Con trai lớn thứ hai của Leonardo, Leonardo Maria, đang điều hành công việc kinh doanh của gia đình với tư cách là người đứng đầu bộ phận bán lẻ của Ý cho Luxottica, The Sun đưa tin.

Ngoài ra, không nhiều người biết rằng cha của Del Vecchio bán rau trên đường phố Milan và qua đời trước khi ông được sinh ra.

 

 

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