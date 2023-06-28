Thảm kịch nổ tung tàu lặn Titan: Thảm họa được cảnh báo nhưng giám đốc điều hành cố tình phớt lờ?

Thế giới 28/06/2023 10:53

Chuyên gia tàu ngầm Karl Stanley đã đưa ra lời cảnh báo đến người bạn thân CEO Stockton Rush về việc tàu lặn Titan gặp rất nhiều vấn đề trong chuyến lặn thử nghiệm vào năm 2019.

Giám đốc điều hành OceanGate, Stockton Rush, đã nhận được lời cảnh báo từ một chuyên gia tàu ngầm vào bốn năm trước khi ông lên chuyến đi bằng tàu lặn Titan đã phát nổ vào tuần trước.

Insider đã tìm được một chuỗi email cách đây 4 năm giữa Rush và Karl Stanley, người điều hành công ty thăm dò biển sâu ở Honduras, Stanley's Submarines và đã tham gia chuyến lặn thử nghiệm trên tàu lặn Titan vào năm 2019.

Karl Stanley đã viết trong một email gửi cho Rush: "Đã đến lúc logic phải loại bỏ sự thiếu kiên nhẫn. Bằng chứng cho thấy có một vấn đề trong một lĩnh vực. Nếu không biết khiếm khuyết hoặc vấn đề đó là gì, các mô hình và chuyên gia của bạn không thể nói làm thế nào nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến hiệu suất của thân tàu”.

Chuỗi email của Stanley với Rush đã trình bày chi tiết những gì Stanley mô tả là một khiếm khuyết của tàu lặn Titan khiến âm thanh phát ra tiếng động lạ trong quá trình lặn thử nghiệm.

Điều này phần nào khiến ông thúc giục Rush tham gia nhiều thử nghiệm hơn nữa — 50 lần lặn thử nghiệm so với 7 lần do Rush đề xuất — trước khi cho phép hành khách lên tàu.

Thảm kịch nổ tung tàu lặn Titan: Thảm họa được cảnh báo nhưng giám đốc điều hành cố tình phớt lờ? - Ảnh 1
Tàu ngầm Titan gặp nạn vào ngày 18/6 khiến toàn bộ 5 người thiệt mạng. Ảnh: Business Insider

Các đề xuất của ông nghiêm ngặt hơn mức mà Giám đốc điều hành OceanGate có vẻ sẵn sàng trải qua; Rush cho biết đề xuất thử nghiệm 50 lần lặn là "tùy tiện" và yêu cầu Stanley “hãy giữ ý kiến ​​của bạn cho riêng mình” vì chuyên gia phụ không có quyền phân tích Titan của OceanGate.

Stanley đã viết trong email của mình rằng Rush dường như đang bị thúc đẩy bởi những lời chỉ trích về sự an toàn của tàu ngầm và thể hiện tham vọng quá lớn để tiếp tục với những lần lặn nguy hiểm.

“Tôi không nghĩ rằng nếu bạn tiếp tục thực hiện các chuyến lặn đến con tàu Titanic trong mùa này thì lý do không phải là áp lực về tài chính. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là do những áp lực do chính bạn tạo ra, một phần được chi phối bởi lòng kiêu hãnh để làm điều người ta nói là không thể làm được”, Stanlet viết.

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo của ông, Stanley nhận thấy rằng Rush sẽ không nghiêm túc lắng nghe ông và thậm chí ông còn nói rằng CEO OceanGate có thể sẽ càng quyết tâm hơn để tiếp tục phát triển tàu ngầm Titan.

Rush là một trong năm người trên tàu lặn Titan khi nó phát nổ khi đang lặn xuống địa điểm xác tàu Titanic .

Trong một email gửi tới tờ Business Insider về những lời cảnh báo của anh ấy với Rush, Stanley đã đặt câu hỏi về mức độ thử nghiệm đã từng được thực hiện trên tàu lặn và băn khoăn về tâm trạng của Giám đốc điều hành OceanGate khi anh ấy thực hiện chuyến đi.

Stanley nói thêm: "Khoảng thời gian mà anh ấy thực hiện tất cả những điều này vượt quá mọi lẽ thường. Anh ấy sẵn sàng đưa mọi người ra giữa Bắc Đại Tây Dương khi anh ấy mới chỉ thực hiện bốn lần lặn sâu và thậm chí có thể chưa thực hiện được một lần nào mà không gặp phải sự cố hệ thống lớn. Tôi đang bắt đầu tự hỏi liệu ông ấy có muốn tự tử hay không”.

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