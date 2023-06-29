Chỉ trong 10 phút, kiệt tác cuối đời của họa sĩ nổi tiếng được “chốt” với giá cực khủng

D ame mit Fächer ( Quý cô cầm quạt) được bán cho Patti Wong, cố vấn nghệ thuật đại diện cho một khách hàng Hồng Kông, với giá 74 triệu bảng Anh (khoảng 2,2 tỷ) sau cuộc đấu giá kéo dài 10 phút giữa bốn người yêu thích nghệ thuật tại Sotheby's, London.

Kiệt tác cuối đời của nghệ sĩ người Áo Gustav Klimt đã được bán cho một nhà sưu tập Hồng Kông với giá 85,3 triệu bảng Anh (khoảng 2,5 tỷ), trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất từng được đấu giá ở châu Âu.

Giá bán vượt xa ước tính trước khi bán là 65 triệu bảng Anh, tương đương 1,9 tỷ đồng.

Con số cuối cùng cao hơn bao gồm một khoản phí trên giá bán được gọi là phí bảo hiểm của người mua.

Nó cũng đánh bại kỷ lục đấu giá châu Âu trước đó là 104,3 triệu đô la Mỹ (khoảng 2,45 tỷ) bao gồm cả phí bảo hiểm của người mua đã trả cho tác phẩm điêu khắc Walking Man I của Alberto Giacometti tại Sotheby's vào năm 2010.

Tác phẩm được bán ngày 27/6 là bức chân dung cuối cùng mà Klimt hoàn thành trước khi ông qua đời vào năm 1918. Ảnh: AP

Trước đây, bức tranh đắt nhất được bán đấu giá ở châu Âu là bức Lebas aux nymphéas của Claude Monet, thu về 80,4 triệu đô la Mỹ (khoảng 1,8 tỷ) trong một cuộc bán đấu giá của Christie năm 2008.

Tác phẩm được bán ngày 27/6 là bức chân dung cuối cùng mà Klimt hoàn thành trước khi ông qua đời vào năm 1918.

Bức tranh vẽ một người phụ nữ không xác định được danh tính trên phông nền rực rỡ, chịu ảnh hưởng của Trung Quốc với những con rồng và hoa sen.

Nó được bán lần cuối vào năm 1994, với giá 11,6 triệu đô la Mỹ (khoảng 273 triệu) tại một cuộc đấu giá ở New York.

Nổi tiếng với những bức tranh tân nghệ thuật táo bạo, táo bạo, Klimt là một nhân vật chủ chốt trong chủ nghĩa hiện đại nghệ thuật vào đầu thế kỷ 20. Tác phẩm của ông đã đạt được một số mức giá cao nhất đối với bất kỳ nghệ sĩ nào.

Bức Chân dung Adele Bloch-Bauer II của Klimt được bán tại một cuộc đấu giá ở New York năm 2006 với giá 87,9 triệu đô la Mỹ (khoảng 2 tỷ) và bức phong cảnh Rừng bạch dương của ông được bán tại Christie's ở New York năm ngoái với giá 104,6 triệu đô la Mỹ (khoảng 2,5 tỷ).

Hai bức chân dung khác của ông được cho là đã được bán riêng với giá hơn 100 triệu đô la Mỹ (khoảng 2,3 tỷ)

Kỷ lục đấu giá thế giới cho một tác phẩm nghệ thuật là 450,3 triệu đô la Mỹ (10,6 tỷ) được trả vào năm 2017 cho bức Salvator Mundi của Leonardo da Vinci.

Tuy nhiên một số chuyên gia tranh cãi liệu bức tranh của Chúa Giêsu đó hoàn toàn có phải là tác phẩm của bậc thầy thời Phục hung này hay không.