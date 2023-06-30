Thấy mùa màng sắp bị lũ khỉ phá không còn gì, người nông dân tìm loài vật “hạng nặng” để hóa thân

Thế giới 30/06/2023 12:03

Nông dân ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã hóa trang thành gấu để chống lại lũ khỉ nghịch ngợm trong một cách tiếp cận mới và sáng tạo để bảo vệ mùa màng.

Chiến lược sáng tạo này đã trở nên phổ biến do tính hiệu quả của nó trong việc ngăn chặn các loài linh trưởng gây hại cho các loại cây trồng quan trọng.

Với xung đột giữa con người và động vật gia tăng do môi trường sống bị phá hủy và nguồn cung cấp thực phẩm cạn kiệt, những người nông dân này đã nghĩ ra một giải pháp khác thường để bảo vệ sinh kế của họ.

Uttar Pradesh, một bang miền bắc Ấn Độ, nổi tiếng với ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, những người nông dân phải đối mặt với một vấn đề ngày càng gia tăng: những con khỉ xâm chiếm đồng ruộng của họ và phá hoại mùa màng của họ.

Những con khỉ này đã chuyển sang các cánh đồng nông nghiệp như một nguồn cung cấp thực phẩm vì độ che phủ của rừng bị thu hẹp và thiếu chất dinh dưỡng trong môi trường sống truyền thống của chúng. Nông dân đã trải qua những thiệt hại to lớn.

Hãng thông tấn ANI UP đã chia sẻ những bức ảnh này trên trang Twitter của họ. “Khoảng 40-45 con khỉ đang lang thang trong khu vực và phá hoại nông sản”, nông dân Gajendra Singh nói với ANI.

Nông dân đã kêu gọi các cơ quan chức năng giúp đỡ, nhưng không ai lắng nghe. Vì vậy, họ đã quyết định đóng góp tiền và mua bộ đồ bảo vệ này với giá 4.000 Rupi (hơn 1 triệu) để bảo vệ vụ mùa của mình.

Thấy mùa màng sắp bị lũ khỉ phá không còn gì, người nông dân tìm loài vật “hạng nặng” để hóa thân - Ảnh 1
Người nông dân đang hóa thân thành gấu để bảo vệ mùa màng. Ảnh: ANI

Sau khi những bức ảnh lan truyền, Sanjay Biswal, cán bộ quản lý rừng (DFO), Lakhimpur Kheri, nói rằng: "Tôi đảm bảo với nông dân rằng chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn lũ khỉ phá hoại mùa màng."

Trong khi đó, những hình ảnh này đã gây ra sự lo lắng rộng rãi cho nông dân và nhiều người đã đồng cảm với họ.

Những người khác tỏ ra thích thú và khen ngợi những người nông dân đã tạo ra một ý tưởng sáng tạo như vậy.

Phương pháp sáng tạo hóa trang thành gấu của những người nông dân đã đạt được những kết quả đầy hứa hẹn. Kể từ khi áp dụng phương pháp này, họ đã thấy các vụ khỉ tấn công mùa màng của họ giảm đáng kể.

Những người nông dân cải trang gieo rắc nỗi sợ hãi cho lũ khỉ đã ngăn chặn hiệu quả các loài linh trưởng xâm nhập vào cánh đồng, cho phép mùa màng phát triển thịnh vượng mà không bị ảnh hưởng.

Hơn nữa, dự án đã thu hút được sự quan tâm và hỗ trợ của các quan chức địa phương và các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã.

Nhận thấy sự khéo léo của nông dân và cam kết tìm kiếm các giải pháp lâu dài, các tổ chức này đã hỗ trợ thêm. Họ đã đưa ra lời khuyên về bảo vệ mùa màng, hỗ trợ các biện pháp ngăn chặn thân thiện với môi trường và đưa ra các chương trình nhằm giải quyết các nguyên nhân cơ bản của xung đột giữa người và động vật.

Kể từ khi bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã nhận được hơn 1,3 triệu lượt xem, 862 lượt chia sẻ, 8.427 lượt thích và rất nhiều bình luận.

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