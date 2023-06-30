Chàng trai tự đốt cháy “cậu nhỏ” bằng hóa chất vì nghĩ mình là con gái

Thế giới 30/06/2023 12:05

Một phụ nữ chuyển giới người Úc đã phải phẫu thuật khẩn cấp sau khi tự đốt “cậu nhỏ” của mình để các bác sĩ phải cắt bỏ nó và thực hiện ước mơ trở thành phụ nữ.

Một nghiên cứu trường hợp chi tiết về sự cố đáng sợ đã được xuất bản gần đây trên tạp chí y khoa Urology Case Reports.

Các tác giả viết trong nghiên cứu: “Chúng tôi trình bày một trường hợp bỏng dương vật do hóa chất tự gây ra cần phải cắt bỏ khẩn cấp ở một bệnh nhân chuyển giới nữ”.

Theo báo cáo, người phụ nữ chuyển giới 57 tuổi không rõ danh tính đã được chỉ định là nam khi sinh ra nhưng cảm thấy mình được sinh ra trong một cơ thể không phù hợp.

Các bác sĩ cho rằng bệnh nhân muốn có cảm giác hạnh phúc với giới tính của mình nhưng có lẽ không muốn trả một khoản phí y tế lớn, vì vậy cô đã cố gắng đốt cháy “cậu nhỏ” của mình bằng hóa chất.

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Sau khi tự đốt cháy, "cậu nhỏ" của chàng trai bị hoại tử nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Internet

Như nghiên cứu đã chỉ ra, phẫu thuật xác định giới tính - có thể liên quan đến việc thay thế dương vật bằng âm đạo nhân tạo - không được Medicare, bảo hiểm y tế công cộng quốc gia của Úc, chi trả.

Do đó, bệnh nhân phải tìm kiếm điều trị trong khu vực tư nhân, điều này có thể tốn rất nhiều tiền.

Mặc dù một số phòng khám địa phương liên kết với "các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe liên kết và chăm sóc y tế cơ bản", nhưng thường có danh sách chờ dài.

Hiện vẫn chưa rõ quá trình hoá học bệnh nhân đã sử dụng để tự gây thương tổn cho “cậu nhỏ” của mình.

Tuy nhiên, khi bệnh nhân đến khoa tiết niệu của bệnh viện, cô ấy đã bị hoại tử (mô tử) ở đầu dương vật cùng với phỏng, sưng và đỏ dọc theo thân dương vật.

Trước khi bị thương, bệnh nhân đã được tiêm thuốc giảm androgen - làm giảm mức độ hormone tinh hoàn chịu trách nhiệm về lông trên khuôn mặt và cơ thể cũng như giọng nói trầm hơn - nhưng đã ngừng điều trị sau khi chuyển đến vùng nông thôn, theo các báo cáo y tế.

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Phẫu thuật chuyển giới không được bảo hiểm y tế quốc gia của Úc chi trả. Ảnh: Getty

Sau khi dẫn lưu bàng quang của cô bằng ống thông và điều trị vết thương, các bác sĩ phát hiện ra rằng hoại tử may mắn không di căn đến niệu đạo hoặc bàng quang

Trong bảy ngày tiếp theo, các bác sĩ đã điều trị cho bệnh nhân bằng cách băng gạc, tiêm kháng sinh vào tĩnh mạch và định tuyến lại dòng nước tiểu.

Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp cho đến một ngày khi các bác sĩ thay băng và phát hiện ra rằng vết hoại tử đã ăn mòn “cậu nhỏ” của cô.

Các bức ảnh kèm theo cho thấy cậu nhỏ gần như đen hoàn toàn, như thể đóng băng.

Theo nghiên cứu, sự phát triển nghiêm trọng này kết hợp với “dấu hiệu viêm nhiễm đang gia tăng” dẫn đến cần phải “cắt bỏ dương vật khẩn cấp”.

Thường được sử dụng để điều trị ung thư dương vật, ca phẫu thuật khẩn cấp đã chứng kiến ​​các bác sĩ cắt bỏ dương vật đã chết và sau đó tạo một lỗ niệu đạo ở đoạn gốc dài 1 cm còn lại.

Các bác sĩ chủ tọa đã giữ lại càng nhiều ống nước tiểu càng tốt để sử dụng cho các ca phẫu thuật giới tính tiềm năng trong tương lai.

Sau đó, các bác sĩ đã theo dõi bệnh nhân trong 8 ngày, trong thời gian đó họ xác định rằng cô không bị biến chứng nào do phẫu thuật cắt bỏ dương vật.

Sau đó, cô ấy đã được xuất viện và được giới thiệu đến một chuyên gia phẫu thuật chuyển giới.

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