5 việc làm cần thiết để tài chính lúc nào cũng dồi dào, phòng trường hợp bất trắc

Vào thời điểm này, trong khi thị trường chứng khoán nhiều nước tăng cao thì một số nước lại rơi vào suy thoái. Bên cạnh đó, sa thải hàng loạt , nhiều ngân hàng phá sản và tăng lãi suất là một trong những nguyên nhân gây lo ngại trên toàn thế giới .

Thời gian thực sự trôi nhanh, phải không? Có vẻ như chỉ một thời gian trước đây, năm 2023 đã bắt đầu và bây giờ chúng ta đang đi được nửa chặng đường .

Vì vậy, tại sao không coi thời điểm nửa năm này là cơ hội để nhìn lại cuộc sống tài chính của chúng ta và đánh dấu những điều này vào danh sách kiểm tra giữa năm để đảm bảo tài chính của chúng ta vẫn đi đúng hướng trong phần còn lại của năm?

Giữa những biến động kinh tế này và sự thật rằng đại dịch Covid-19 đã là một hồi chuông cảnh tỉnh về cuộc sống bấp bênh như thế nào, chẳng phải sẽ khôn ngoan hơn nếu giữ cho đời sống tài chính của chúng ta vững vàng thay vì chỉ ngồi và lo lắng sao?

5 nhiệm vụ tài chính cần đánh dấu vào danh sách kiểm tra giữa năm của bạn.

Biến quỹ khẩn cấp thành một điều cần thiết thay vì một lựa chọn

Trường hợp khẩn cấp về tài chính là điều thường khiến chúng ta nhận ra tầm quan trọng của việc có quỹ khẩn cấp hoặc quỹ dự phòng khẩn cấp.

Quỹ khẩn cấp là một trong những trụ cột quan trọng nhất của tình hình tài chính vững mạnh, đặc biệt là khi những bất ổn và nỗi lo suy thoái đang rình rập. Đó chính xác là lý do tại sao có đủ quỹ dự phòng cho những ngày mưa là một bước quan trọng nếu bạn chưa có.

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Quỹ này hoạt động như một tấm đệm trong các trường hợp khẩn cấp về tài chính có thể ở dạng mất việc làm đột ngột, bệnh nặng, tàn tật hoặc cắt giảm lương đáng kể.

Tất cả các sự kiện tài chính bất lợi như vậy trong cuộc sống có thể tạm thời cản trở dòng thu nhập của bạn, việc có quỹ khẩn cấp có thể giải cứu bạn bằng cách giúp bạn tiếp tục chi tiêu định kỳ hàng tháng.

Bạn nên có một quỹ khẩn cấp với số tiền bằng ít nhất sáu tháng chi phí định kỳ hàng tháng của bạn.

Các chi phí bắt buộc định kỳ hàng tháng để tính vào quỹ là tiền thuê nhà , hóa đơn điện nước, phí bảo hiểm, phí giáo dục của con bạn,…

Có đầy đủ bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe

Một điều khác để đánh dấu vào danh sách kiểm tra tài chính của bạn càng sớm càng tốt là có bảo hiểm đầy đủ.

Nếu bạn vẫn chưa có bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe mặc dù đại dịch Covid-19 và tình trạng sa thải hàng loạt đang là hồi chuông cảnh tỉnh lớn, thì chúng tôi tự hỏi điều gì đang cản trở bạn hiểu được tầm quan trọng của hai điều này.

Đầu tiên, mục tiêu chính của việc mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là cung cấp thu nhập thay thế cho những người phụ thuộc của bạn trong trường hợp bạn qua đời không đúng lúc. Hãy chắc chắn rằng số tiền bảo hiểm nhân thọ của bạn ít nhất gấp 15 lần thu nhập trung bình hàng năm của bạn.

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Bạn có thể thích mua bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn hơn các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ khác vì nó cung cấp bảo hiểm nhân thọ lớn với phí bảo hiểm rất thấp.

Thứ hai, ngoài bảo hiểm nhân thọ, việc có bảo hiểm y tế cũng quan trọng không kém.

Hãy nhớ rằng việc có một chính sách bảo hiểm y tế với phạm vi bảo hiểm đầy đủ sẽ giảm rủi ro phát sinh từ việc tăng chi phí chăm sóc sức khỏe.

Bắt đầu đầu tư nếu bạn chưa có

Nhiều người trong chúng ta từ chối ý tưởng đầu tư , đặc biệt là trong những năm đầu tiên của sự nghiệp và khăng khăng chờ đợi 'thời điểm thích hợp' để bắt đầu. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao thời điểm 'đúng' đó không bao giờ đến chưa?

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Bởi vì, trên thực tế, không có thời điểm nào tốt hơn để đầu tư hơn là ngay bây giờ ! Vì vậy, đừng chần chờ gì nữa và hãy bắt đầu đầu tư ngay hôm nay.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không thuyết phục với ý tưởng đầu tư ngay lập tức, chỉ cần nhớ rằng bạn bắt đầu đầu tư càng sớm thì tiền của bạn càng có nhiều thời gian để tạo ra của cải thông qua việc tối đa hóa sức mạnh của lãi kép.

Cải thiện tình trạng tín dụng của mình để có được ưu đãi tốt hơn về khoản vay và thẻ tín dụng.

Không có gì phải bàn cãi khi ngày nay điểm tín dụng tốt không kém gì một tài sản tài chính.

Biểu thị bằng số gồm ba chữ số này về lịch sử tín dụng của bạn, thường nằm trong khoảng từ 300 đến 900, rất quan trọng khi người cho vay đánh giá đơn xin vay và thẻ tín dụng của bạn.

Điểm tín dụng cho thấy uy tín tín dụng của bạn trên cơ sở thẻ tín dụng trước đây và hành vi trả nợ của bạn.

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Vì điểm tín dụng của bạn giúp ngân hàng và các tổ chức tài chính khác đánh giá mức độ đáng tin cậy về tín dụng của bạn thông qua lịch sử trả nợ trong quá khứ, nó cũng cho biết mức độ khả năng bạn không trả được khoản vay hoặc trả nợ thẻ tín dụng trong tương lai.

Điểm tín dụng tốt sẽ cho thấy bạn đáng tin cậy hơn, trong khi điểm tín dụng thấp hoặc không có sẽ khiến người cho vay thận trọng hơn khi quyết định chấp nhận hay từ chối đơn đăng ký của bạn.

Tham gia các công việc bán thời gian để có thu nhập thụ động

Bất kể bạn làm nghề gì, dù là doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ, nhà báo hay bất kỳ nghề nghiệp nào khác, có khả năng là bạn phải đam mê một số tài năng tiềm ẩn, khả năng sáng tạo hoặc sở thích, phải không?

Hãy ghi nhớ tình trạng sa thải hàng loạt và tình trạng bất ổn kinh tế đang rình rập khắp nơi, tại sao không kiếm tiền từ niềm đam mê của bạn bằng cách biến nó thành một công việc bán thời gian?

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Vì vậy, nếu bạn chưa làm điều đó, hãy thử đánh dấu điều này vào danh sách kiểm tra giữa năm của bạn cho chắc chắn.

Đây có thể là một tấm đệm tài chính và một nguồn thu nhập bổ sung cho bạn có thể hữu ích trong những bất ổn tài chính như suy thoái kinh tế.