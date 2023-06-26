Bé gái 16 tháng tuổi đã chết đói vì mẹ ruột bỏ rơi ở nhà một mình suốt nhiều ngày. Khi được phát hiện, bé gái đã tử vong vì mất nước trầm trọng, xung quanh là nước tiểu và phân.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, dẫn từ Đài NBC News, cảnh sát TP.Cleveland (bang Ohio, Mỹ) đã bắt và truy tố bị cáo Kristel Candelario, 31 tuổi, về tội giết người sau khi đương sự đi chơi và bỏ mặc con gái mới 16 tháng tuổi ở nhà một mình suốt 10 ngày.

Cụ thể, kết quả giám định pháp y cho thấy bé gái Jailyn Candelario lâm vào tình trạng mất nước nghiêm trọng và cuối cùng tử vong trong tình cảnh không ai chăm sóc, môi trường bẩn thỉu.

Kristel Candelario đi chơi và bỏ mặc con gái mới 16 tháng tuổi ở nhà một mình suốt 10 ngày - Ảnh: Đài NBC News

Dẫn theo thông tin từ báo Tri thức và cuộc sống, báo cáo điều tra của cảnh sát cho biết, bé gái không có dấu hiệu chấn thương và bị bỏ lại một mình không ai giám sát trong khoảng 10 ngày trước khi qua đời. Khi được phát hiện, bé gái đã tử vong vì mất nước trầm trọng, xung quanh là nước tiểu và phân, hộp đồ chơi cũng rách nát, chứa đầy chăn bẩn, chất thải.

Những người hàng xóm cho biết, bé Jailyn rất dễ thương, ngoan ngoãn, họ rất đau lòng khi bé qua đời chỉ vì người mẹ vô trách nhiệm. Những người này cũng tiết lộ thêm, tháng 8 năm ngoái, Kristel Candelario từng nhờ hàng xóm trông hộ con gái mình nhưng một tháng rưỡi sau, người phụ nữ này vẫn từ chối nghe điện thoại của hàng xóm, thậm chí còn kiếm cớ không về nhà đón con.

Ngày 20/6 vừa qua, Kristel Candelario hầu tòa và hiện bị buộc tội giết người. Người mẹ máu lạnh này bị giam giữ với số tiền bảo lãnh là 1 triệu đô la Mỹ (khoảng 23,5 tỷ đồng), ngày ra tòa tiếp theo được ấn định vào sáng 28/6.

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