Ca khúc huyền thoại 'My heart will go on' ghi nhận số lượt nghe tăng đột biến sau thảm kịch tàu lặn Titan

Thế giới 25/06/2023 08:08

'My Heart Will Go On' là bài hát chủ đề chính của bộ phim kinh điển 'Titanic' - phim lấy ý tưởng dựa trên vụ đắm tàu bi thảm bậc nhất lịch sử hàng hải năm 1912.

Theo tờ The News International, ca khúc "My Heart Will Go On" do danh ca Celine Dion thể hiện “gây bão” mạng xã hội khi lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và ghi nhận số lượt nghe tăng đột biến trên các nền tảng phát trực tuyến.      

Thông tin này được đưa ra khi lực lượng Tuần duyên Mỹ tìm thấy một vài mảnh vỡ của tàu lặn Titan mất tích ở Đại Tây Dương dưới đáy biển và nhận định cả 5 người trên tàu lặn Titan đi tham quan xác tàu Titanic được cho là đã thiệt mạng. 

Ca khúc huyền thoại 'My heart will go on' ghi nhận số lượt nghe tăng đột biến sau thảm kịch tàu lặn Titan - Ảnh 1

Ca khúc "My Heart Will Go On" do danh ca Celine Dion thể hiện là bài hát chủ đề chính của bộ phim kinh điển 'Titanic' - phim lấy ý tưởng dựa trên vụ đắm tàu bi thảm bậc nhất lịch sử hàng hải năm 1912 -  Ảnh: The News International

Kể từ khi tin tức về vụ tàu lặn Titan chở theo 5 hành khách đi xem xác tàu Titanic mất tích ​​nổ ra, mạng xã hội đã tràn ngập các clip về bộ phim thảm họa với bài hát chủ đề bất hủ "My Heart Will Go On" kèm theo những câu chuyện về con tàu lịch sử xảy ra 111 năm về trước.   

Trên Twitter, một tweet được đăng tải bởi một tài khoản có sức ảnh hưởng lớn, lan truyền rằng bài hát đoạt giải Oscar của danh ca Celine Dion đã lọt vào Top 100 trên bảng xếp hạng Billboard sau khi tàu lặn Titan mất tích.

“My Heart Will Go On” đã giành được giải Oscar cho ca khúc trong phim xuất sắc nhất vào năm 1998, đồng thời thống trị tại giải Grammy 1999 khi giành về nhiều giải thưởng như như giải "Thu âm của năm", "Ca khúc của năm", "Phần trình diễn nhạc pop xuất sắc nhất được thể hiện bởi nữ ca sĩ", "Bài hát xuất sắc nhất được sáng tác cho phim điện ảnh hoặc truyền hình".

Ca khúc huyền thoại 'My heart will go on' ghi nhận số lượt nghe tăng đột biến sau thảm kịch tàu lặn Titan - Ảnh 2
"My Heart Will Go On" ghi nhận số lượt phát trực tuyến tăng đột biến sau vụ tàu Titan vừa mất tích những ngày gần đây - Ảnh: The News International

Tàu lặn Titan thuộc sở hữu của công ty OceanGate Expeditions một lần nữa gây chấn động thế giới khi khơi dậy mối quan tâm lớn về sự cố bi thảm năm 1912 của con tàu Titanic vĩ đại. Năm 1912, khi đang trên đường từ Anh đến New York, tàu Titanic va phải một tảng băng trôi và chìm, khiến 1.500 người trên tàu thiệt mạng.

Đến năm 1985, xác tàu Titanic được tìm thấy dưới đáy biển cách bờ biển Newfoundland, Canada khoảng 600 km về phía nam và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới dưới nước. Bộ phim cùng tên "Titanic" sản xuất năm 1997 dựa trên bi kịch này do Leonardo DiCaprio và Kate Winslet thủ vai chính cũng được chú ý trở lại, bộ phim đã trở thành một bộ phim ăn khách trên toàn thế giới.     

 

 

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