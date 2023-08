Ca khúc huyền thoại 'My heart will go on' ghi nhận số lượt nghe tăng đột biến sau thảm kịch tàu lặn Titan

Theo tờ The News International, ca khúc "My Heart Will Go On" do danh ca Celine Dion thể hiện “gây bão” mạng xã hội khi lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và ghi nhận số lượt nghe tăng đột biến trên các nền tảng phát trực tuyến.

Thông tin này được đưa ra khi lực lượng Tuần duyên Mỹ tìm thấy một vài mảnh vỡ của tàu lặn Titan mất tích ở Đại Tây Dương dưới đáy biển và nhận định cả 5 người trên tàu lặn Titan đi tham quan xác tàu Titanic được cho là đã thiệt mạng.