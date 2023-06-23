Tuần duyên Mỹ xác nhận: Kỳ tích không xảy ra, toàn bộ 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan đã thiệt mạng

Thế giới 23/06/2023 08:04

Thông tin này là đoạn kết đáng buồn dành cho nỗ lực cứu hộ quốc tế quy mô lớn khi chạy đua với thời gian tìm kiếm 5 hành khách trên tàu lặn Titan bị mất tích ở Bắc Đại Tây Dương ngày 18/6 (giờ địa phương).

Theo CNN, Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) cho biết trong cuộc họp ngày 22/6 (giở địa phương) rằng họ nhận định cả 5 người trên tàu ngầm Titan đi tham quan xác tàu Titanic được cho là đã thiệt mạng. Đã 4 ngày kể từ khi con tàu mất liên lạc với trụ sở mặt đất sau 1 giờ 45 phút bắt đầu cuộc hành trình vào sáng ngày 18/6 (giờ địa phương). 

Tuần duyên Mỹ xác nhận: Kỳ tích không xảy ra, toàn bộ 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan đã thiệt mạng - Ảnh 1
Hình dáng của tàu lặn Titan do công ty thám hiểm đáy biển Mỹ OceanGate Expeditions cho lặn vào ngày 18/6 để khám phá đáy biển gần Canada và biến mất sau 1 giờ 45 phút - Ảnh: OceanGate Expeditions

Lực lượng Tuần duyên Mỹ đưa ra kết luận này dựa trên những gì còn lại của chiếc tàu lặn. USCG cho biết họ đã tìm thấy mảnh vỡ được cho là cấu trúc bên ngoài của tàu lặn Titan ở độ sâu 13.000 feet (khoảng 4 km) dưới vùng biển gần điểm chìm của tàu Titanic. Trong đó có một nón đuôi (cấu trúc hình nón ở đuôi máy bay) được tìm thấy dưới đáy biển cách mũi tàu Titanic khoảng 1.600 feet 488 m.

Một vụ nổ bên trong dường như đã xảy ra trong tàu lặn

"Các mảnh vỡ cho thấy một vụ nổ thảm khốc đã xảy ra trên chiếc tàu lặn này. Vào thời điểm này, rất khó để biết liệu tàu Titan có phát nổ vào ngày nó biến mất hay sau đó hay không", Chuẩn Đô đốc John Mauger - Tư lệnh Vùng 1 của USCG phát biểu trước báo giới.

Trong quá trình tìm kiếm, USCG đã phát hiện ra tiếng ồn dưới nước trong hơn hai ngày, làm dấy lên hy vọng rằng những người mất tích vẫn còn sống, nhưng hóa ra không có mối liên hệ nào giữa tiếng ồn được phát hiện với dấu hiệu của tàu Titan.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ sẽ tiếp tục tìm kiếm và trục vớt những người thiệt mạng

Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng tìm thấy thi thể, Chuẩn Đô đốc John Mauger cho biết ông không chắc, nói rằng "đáy biển ở dưới đó là một môi trường vô cùng khắc nghiệt", đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. 

Tuần duyên Mỹ xác nhận: Kỳ tích không xảy ra, toàn bộ 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan đã thiệt mạng - Ảnh 2
Tất cả 5 người trên tàu ngầm Titan đều đã thiệt mạng. (Từ trái sang) Stockton Rush - Giám đốc điều hành của Oceangate Expeditions, doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood và con trai, tỷ phú người Anh - Hamish Harding, Paul Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp - Ảnh: Twitter

Danh sách 5 người mất tích thiệt mạng trên tàu Titan gồm ông Stockton Rush - Giám đốc điều hành của Oceangate Expeditions, Hamish Harding - tỷ phú người Anh, Paul Henri Nargeolet - chuyên gia hàng hải người Pháp và doanh nhân gốc Pakistan Shahzada Dawood cùng con trai.   

Thảm kịch lớn: Vợ hành khách tàu ngầm Titan mất tích là cháu gái của nạn nhân thảm kịch Titanic năm 1912?

Thảm kịch lớn: Vợ hành khách tàu ngầm Titan mất tích là cháu gái của nạn nhân thảm kịch Titanic năm 1912?

Cuộc tìm kiếm tàu lặn Titan bị mất tích ở Đại Tây Dương vẫn tiếp tục trong ngày thứ tư. Đến nay, phương tiện truyền thông đưa tin, vợ của một trong những hành khách xấu số mất tích là con cháu của cặp vợ chồng từng tử nạn trong thảm kịch Titanic cách đây 111 năm.

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