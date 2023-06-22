Cuộc tìm kiếm tàu lặn Titan bị mất tích ở Đại Tây Dương vẫn tiếp tục trong ngày thứ tư. Đến nay, phương tiện truyền thông đưa tin, vợ của một trong những hành khách xấu số mất tích là con cháu của cặp vợ chồng từng tử nạn trong thảm kịch Titanic cách đây 111 năm.

Ngày 21 (giờ địa phương), tờ New York Times (NYT) đưa tin rằng Wendy Rush, vợ của Stockton Rush (61 tuổi), người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của OceanGate Expeditions, là hậu duệ của nạn nhân thảm kịch Titanic. Ông Stockton Rush - người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của OceanGate Expeditions và cũng là một trong số các nạn nhân hiện đang mất tích (bên trái) và vợ ông, bà Stockton Rush - người được cho là con cháu của cặp vợ chồng từng tử nạn trong thảm kịch Titanic cách đây 111 năm - Ảnh: Daily Mail Ông bà cố của Wendy Rush là ông Isidor Straus và bà Ida Straus, chủ sở hữu của tập đoàn bán lẻ Macy's hàng đầu của Mỹ. Ông bà ở khoang hạng nhất khi tàu Titanic chìm năm 1912.

Cả hai cũng nổi tiếng vì thể hiện tình yêu bất biến ngay cả khi đối mặt với cái chết. Khi con tàu chìm, bà Ida Straus đã từ chối cơ hội lên xuồng cứu sinh, mặc dù lúc đó phụ nữ và trẻ em có thể lên trước. Bà quyết định ở lại trên tàu với người cùng gắn bó hơn 40 năm của mình. Tờ New York Times đưa tin rằng hai người được nhìn thấy nắm tay nhau trên boong tàu Titanic khi con tàu bắt đầu chìm. Câu chuyện của hai người được biết đến rộng rãi và sau đó được miêu tả trong bộ phim "Titanic" (1997) với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, bộ phim đã trở thành một bộ phim ăn khách trên toàn thế giới.

Ông Isidor Straus và bà Ida Straus, chủ sở hữu của tập đoàn bán lẻ Macy's hàng đầu của Mỹ là 2 nạn nhân trong thảm kịch Titanic năm 1912 - Ảnh: Straus Historical Society Nhiều phương tiện truyền thông tiết lộ ông Isidor Straus là ông cố của Wendy Rush. Wendy Rush kết hôn vào năm 1986 với Stockton Rush - người sáng lập OceanGate và cũng là một trong số các nạn nhân hiện đang mất tích. Tờ New York Times trích dẫn thông tin trên mạng xã hội LinkedIn của Wendy và cho biết: "Wendy Rush đang giữ chức vụ giám đốc truyền thông của Oceangate Expedition, và bà cũng đã từng khám phá xác tàu Titanic 3 lần trong hai năm qua." Về phía Wendy Rush, hiện bà vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến thông tin này.

Tàu ngầm du lịch mất tích khi tham quan xác tàu Titanic: Còn dưỡng khí 3-4 ngày, khẩn cấp tìm kiếm Một tàu lặn chở khách tham quan xác Titanic mất tích hai ngày ở Bắc Đại Tây Dương gần Canada và Mỹ khiến giới chức hai nước mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

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