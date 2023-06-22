Thảm kịch lớn: Vợ hành khách tàu ngầm Titan mất tích là cháu gái của nạn nhân thảm kịch Titanic năm 1912?

Thế giới 22/06/2023 13:47

Cuộc tìm kiếm tàu lặn Titan bị mất tích ở Đại Tây Dương vẫn tiếp tục trong ngày thứ tư. Đến nay, phương tiện truyền thông đưa tin, vợ của một trong những hành khách xấu số mất tích là con cháu của cặp vợ chồng từng tử nạn trong thảm kịch Titanic cách đây 111 năm.

Ngày 21 (giờ địa phương), tờ New York Times (NYT) đưa tin rằng Wendy Rush, vợ của Stockton Rush (61 tuổi), người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của OceanGate Expeditions, là hậu duệ của nạn nhân thảm kịch Titanic. 

Thảm kịch lớn: Vợ hành khách tàu ngầm Titan mất tích là cháu gái của nạn nhân thảm kịch Titanic năm 1912? - Ảnh 1
Ông Stockton Rush - người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của OceanGate Expeditions và cũng là một trong số các nạn nhân hiện đang mất tích (bên trái) và vợ ông, bà Stockton Rush - người được cho là con cháu của cặp vợ chồng từng tử nạn trong thảm kịch Titanic cách đây 111 năm - Ảnh: Daily Mail

Ông bà cố của Wendy Rush là ông Isidor Straus và bà Ida Straus, chủ sở hữu của tập đoàn bán lẻ Macy's hàng đầu của Mỹ. Ông bà ở khoang hạng nhất khi tàu Titanic chìm năm 1912.  

Cả hai cũng nổi tiếng vì thể hiện tình yêu bất biến ngay cả khi đối mặt với cái chết. Khi con tàu chìm, bà Ida Straus đã từ chối cơ hội lên xuồng cứu sinh, mặc dù lúc đó phụ nữ và trẻ em có thể lên trước. Bà quyết định ở lại trên tàu với người cùng gắn bó hơn 40 năm của mình. Tờ New York Times đưa tin rằng hai người được nhìn thấy nắm tay nhau trên boong tàu Titanic khi con tàu bắt đầu chìm.   

Câu chuyện của hai người được biết đến rộng rãi và sau đó được miêu tả trong bộ phim "Titanic" (1997) với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, bộ phim đã trở thành một bộ phim ăn khách trên toàn thế giới.

Thảm kịch lớn: Vợ hành khách tàu ngầm Titan mất tích là cháu gái của nạn nhân thảm kịch Titanic năm 1912? - Ảnh 2
Ông Isidor Straus và bà Ida Straus, chủ sở hữu của tập đoàn bán lẻ Macy's hàng đầu của Mỹ là 2 nạn nhân trong thảm kịch Titanic năm 1912 - Ảnh: Straus Historical Society

 

Nhiều phương tiện truyền thông tiết lộ ông Isidor Straus là ông cố của Wendy Rush. Wendy Rush kết hôn vào năm 1986 với Stockton Rush - người sáng lập OceanGate và cũng là một trong số các nạn nhân hiện đang mất tích. Tờ New York Times trích dẫn thông tin trên mạng xã hội LinkedIn của Wendy và cho biết: "Wendy Rush đang giữ chức vụ giám đốc truyền thông của Oceangate Expedition, và bà cũng đã từng khám phá xác tàu Titanic 3 lần trong hai năm qua."

Về phía Wendy Rush, hiện bà vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến thông tin này.  

 

Tàu ngầm du lịch mất tích khi tham quan xác tàu Titanic: Còn dưỡng khí 3-4 ngày, khẩn cấp tìm kiếm

Tàu ngầm du lịch mất tích khi tham quan xác tàu Titanic: Còn dưỡng khí 3-4 ngày, khẩn cấp tìm kiếm

Một tàu lặn chở khách tham quan xác Titanic mất tích hai ngày ở Bắc Đại Tây Dương gần Canada và Mỹ khiến giới chức hai nước mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tàu titan tàu Titanic Stockton Rush

TIN MỚI NHẤT

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 46 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích