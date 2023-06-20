Một tàu lặn chở khách tham quan xác Titanic mất tích hai ngày ở Bắc Đại Tây Dương gần Canada và Mỹ khiến giới chức hai nước mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Ngày 19/6 (giờ địa phương), tờ New York Post đưa tin, một tàu lặn dưới biển sâu phục vụ cho khách du lịch để xem xác của con tàu Titanic chở khách bị chìm cách đây 111 năm, đã mất tích hai ngày ở Bắc Đại Tây Dương gần Canada và Mỹ khiến giới chức hai nước mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Có tổng cộng 5 người đang ngồi trong chiếc tàu lặn này và giới chức cho biết rằng lượng oxy bên trong tàu chỉ đủ cho 3 đến 4 ngày (70 đến 96 giờ). Quan chức Tuần duyên Mỹ đã thông báo vào ngày 19/6 (giờ địa phương) rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Boston (Mỹ) đã rời Canada vào ngày 18/6 và bắt tay vào chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn để tìm chiếc tàu lặn mất tích khi. Chiếc tàu lặn 5 chỗ có tên Titan này thuộc sở hữu của công ty thám hiểm đáy biển Mỹ OceanGate Expeditions, và người ta cho rằng con tàu này đã mất liên lạc với trụ sở mặt đất sau 1 giờ 45 phút sau khi bắt đầu lặn vào ngày 18/6 (giờ địa phương).

Hình dáng của tàu lặn Titan do công ty thám hiểm đáy biển Mỹ OceanGate Expeditions cho lặn vào ngày 18/6 để khám phá đáy biển gần Canada và biến mất sau 1 giờ 45 phút - Ảnh: OceanGate Expeditions Chuẩn Đô đốc Lực lượng Tuần duyên Mỹ John Mauger đã tổ chức một cuộc họp báo ngày 19/6 tại Boston, cho biết: "Điểm mất tích của Titanic quá xa và quá sâu, và chúng tôi đang gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm". Chiếc tàu lặn này thuộc sở hữu của OceanGate Expeditions, một công ty thám hiểm dưới đáy biển của Mỹ. Công ty này đã đưa ra thị trường sản phẩm tour du lịch cho du khách muốn ngắm xác tàu Titanic chìm ở độ sâu khoảng 4.000m dưới Đại Tây Dương.

Được biết, chi phí cho sản phẩm du lịch khám phá xác tàu Titanic kéo dài 8 ngày lên tới 250.000 đô la (khoảng 5.881 tỷ đồng)/người. Công ty cũng đưa ra thông báo: "Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm chiếc tàu lặn" và "chúng tôi đang nỗ lực để đưa thủy thủ đoàn trở về an toàn". Năm 1912, khi đang trên đường từ Anh đến New York, tàu Titanic va phải một tảng băng trôi và chìm, khiến 1.500 người trên tàu thiệt mạng. Năm 1985, xác tàu Titanic được tìm thấy dưới đáy biển cách bờ biển Newfoundland, Canada khoảng 600 km về phía nam và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới dưới nước. Năm 1997, được dựng thành phim "Titanic" với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, bộ phim đã trở thành một bộ phim ăn khách trên toàn thế giới.

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