Tàu ngầm du lịch mất tích khi tham quan xác tàu Titanic: Còn dưỡng khí 3-4 ngày, khẩn cấp tìm kiếm

Thế giới 20/06/2023 09:19

Một tàu lặn chở khách tham quan xác Titanic mất tích hai ngày ở Bắc Đại Tây Dương gần Canada và Mỹ khiến giới chức hai nước mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn.

Ngày 19/6 (giờ địa phương), tờ New York Post đưa tin, một tàu lặn dưới biển sâu phục vụ cho khách du lịch để xem xác của con tàu Titanic chở khách bị chìm cách đây 111 năm, đã mất tích hai ngày ở Bắc Đại Tây Dương gần Canada và Mỹ khiến giới chức hai nước mở cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Có tổng cộng 5 người đang ngồi trong chiếc tàu lặn này và giới chức cho biết rằng lượng oxy bên trong tàu chỉ đủ cho 3 đến 4 ngày (70 đến 96 giờ).

Quan chức Tuần duyên Mỹ đã thông báo vào ngày 19/6 (giờ địa phương) rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Boston (Mỹ) đã rời Canada vào ngày 18/6 và bắt tay vào chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn để tìm chiếc tàu lặn mất tích khi. Chiếc tàu lặn 5 chỗ có tên Titan này thuộc sở hữu của công ty thám hiểm đáy biển Mỹ OceanGate Expeditions, và người ta cho rằng con tàu này đã mất liên lạc với trụ sở mặt đất sau 1 giờ 45 phút sau khi bắt đầu lặn vào ngày 18/6 (giờ địa phương).  

Tàu ngầm du lịch mất tích khi tham quan xác tàu Titanic: Còn dưỡng khí 3-4 ngày, khẩn cấp tìm kiếm - Ảnh 1
Hình dáng của tàu lặn Titan do công ty thám hiểm đáy biển Mỹ OceanGate Expeditions cho lặn vào ngày 18/6 để khám phá đáy biển gần Canada và biến mất sau 1 giờ 45 phút - Ảnh: OceanGate Expeditions

Chuẩn Đô đốc Lực lượng Tuần duyên Mỹ John Mauger đã tổ chức một cuộc họp báo ngày 19/6 tại Boston, cho biết: "Điểm mất tích của Titanic quá xa và quá sâu, và chúng tôi đang gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm".

Chiếc tàu lặn này thuộc sở hữu của OceanGate Expeditions, một công ty thám hiểm dưới đáy biển của Mỹ. Công ty này đã đưa ra thị trường sản phẩm tour du lịch cho du khách muốn ngắm xác tàu Titanic chìm ở độ sâu khoảng 4.000m dưới Đại Tây Dương.

Được biết, chi phí cho sản phẩm du lịch khám phá xác tàu Titanic kéo dài 8 ngày lên tới 250.000 đô la (khoảng 5.881 tỷ đồng)/người.

Công ty cũng đưa ra thông báo: "Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm chiếc tàu lặn" "chúng tôi đang nỗ lực để đưa thủy thủ đoàn trở về an toàn".

Năm 1912, khi đang trên đường từ Anh đến New York, tàu Titanic va phải một tảng băng trôi và chìm, khiến 1.500 người trên tàu thiệt mạng.

Năm 1985, xác tàu Titanic được tìm thấy dưới đáy biển cách bờ biển Newfoundland, Canada khoảng 600 km về phía nam và được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới dưới nước. Năm 1997, được dựng thành phim "Titanic" với sự tham gia của Leonardo DiCaprio và Kate Winslet, bộ phim đã trở thành một bộ phim ăn khách trên toàn thế giới.

Sống sót thần kỳ sau 40 ngày mất tích trong rừng Amazon, tình trạng của 4 đứa trẻ hiện ra sao?

Sống sót thần kỳ sau 40 ngày mất tích trong rừng Amazon, tình trạng của 4 đứa trẻ hiện ra sao?

Những hình ảnh mới về tình hình của 4 đứa trẻ mất tích trong rừng Amazon đã khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tàu Titanic tàu ngầm du lịch

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích