Thông tin Mới vụ sập chung cư 6 tầng tại bang Iowa: Nhiều người mất tích, chôn vùi trong đống đổ nát

Thế giới 31/05/2023 11:23

Trái với thông báo ban đầu không có thương vong trong vụ sập một phần tòa nhà chung cư xảy ra vào ngày 28/5 (giờ địa phương) tại Davenport, Iowa (Mỹ), hiện nhiều nạn nhân vẫn chưa được xác nhận.

Dẫn thông tin từ Yonhap News, AP đưa tin, về vụ sập một phần chung cư, Thị trưởng Davenport Mike Matson cho biết vào ngày 30/5 rằng "5 người hiện đang mất tích" và "ít nhất 2 người trong số họ có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát".

Trước đó, theo thông báo của thành phố Davenport và lực lượng chức năng ngày 29/5 (giờ địa phương) đưa tin, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo tòa nhà 6 tầng có tên The Davenport Apartment đã bị đổ sập một phần vào lúc 16h55 ngày 28/5 (giờ địa phương).

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Một tòa nhà chung cư 6 tầng ở Davenport, thành phố phía đông của bang Iowa (Mỹ) đột ngột đổ sập một phần, khiến nhiều người mắc kẹt. 

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