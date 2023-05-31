Dẫn thông tin từ Yonhap News, AP đưa tin, về vụ sập một phần chung cư, Thị trưởng Davenport Mike Matson cho biết vào ngày 30/5 rằng "5 người hiện đang mất tích" và "ít nhất 2 người trong số họ có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát".

Trước đó, theo thông báo của thành phố Davenport và lực lượng chức năng ngày 29/5 (giờ địa phương) đưa tin, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo tòa nhà 6 tầng có tên The Davenport Apartment đã bị đổ sập một phần vào lúc 16h55 ngày 28/5 (giờ địa phương).

Chính quyền thành phố cũng thông báo vào ngày 29/5 rằng "không có báo cáo về người tử vong hoặc mất tích" và "chủ sở hữu tòa nhà đã được lệnh phá dỡ, công việc phá dỡ dự kiến ​​​​bắt đầu vào sáng ngày 30/5."

Tuy nhiên, lịch trình đã bị trì hoãn do sự phản đối của cư dân tại chung cư này. Những người biểu tình kêu gọi "tìm kiếm nạn nhân trước".

Sau đó, Thị trưởng Mike Matson cho biết: "Tất cả 5 người mất tích có thể đang ở hiện trường vụ tai nạn".

“Tòa nhà hiện đang ở trong tình trạng rất không ổn định và đang xuống cấp theo thời gian", trợ lý Cảnh sát trưởng Cứu hỏa Jim Morris cho biết.

Cảnh sát cho biết khu chung cư nơi xảy ra vụ tai nạn có tổng cộng 84 căn, trong đó 53 căn có người thuê.

Một nhân chứng nói với đài truyền hình địa phương KCCI-TV, "Khi vụ sập bắt đầu, rất nhiều cư dân la hét và kêu cứu từ khắp nơi trong tòa nhà".

Nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Theo hãng thông tấn AP đưa tin: “Tòa nhà chung cư bị sập đổ được xây dựng vào năm 1907 bằng phương pháp gắn gạch vào kết cấu bê tông cốt thép. Tòa nhà được xây dựng với tên gọi khách sạn Davenport và sau đó được chuyển đổi thành khu phức hợp dân cư-thương mại".

Một quan chức của Davenport cho biết: “Vào thời điểm xảy ra vụ sập, công việc sửa chữa đang được tiến hành ở bên ngoài tòa nhà".

Theo Quad-City Times đưa tin: "Chỉ riêng năm ngoái, tòa nhà chung cư này đã nhận được 20 giấy phép xây dựng và sửa chữa từ thành phố" và "hầu hết trong số đó là các sự cố về hệ thống ống nước hoặc điện".

Trước tình hình này, Thống đốc bang Iowa Kim Reynolds tuyên bố Davenport là khu vực thảm họa và tuyên bố sẽ trợ cấp chính phủ cho những cư dân chung cư đột ngột trở thành vô gia cư.