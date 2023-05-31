Án mạng: Cô gái bị bạn trai đâm 16 nhát tử vong trước sự dửng dưng của người qua đường

Thế giới 31/05/2023 08:59

Một thanh niên 20 tuổi đã sát hại bạn gái 16 tuổi một cách dã man trên đường phố Delhi, Ấn Độ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người đi đường chứng kiến ​​nhưng hầu hết không ngăn cản mà chỉ đi ngang qua.

Theo Times of IndiaCNN đưa tin ngày 30/5 (giờ địa phương), Sahil (20 tuổi), nghi phạm sát hại cô gái 16 tuổi ở Uttar Pradesh ngày 28/5 gây chấn động cộng đồng, đã bị cảnh sát địa phương bắt giữ.  

Sahil gây án vào khoảng 8:45 tối ngày 28/5 trên một con phố ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ). Sahil và cô gái có quan hệ tình cảm và được cho là đã xảy ra cãi vã vài giờ trước khi vụ việc xảy ra. Vào thời điểm đó, tội ác của Sahil đã được camera ghi lại. Trong video, Sahil ra tay sát hại cô gái một cách không thương tiếc bằng cách dùng vũ khí và một tấm bê tông đâm nhiều nhát vào nạn nhân.  

Một người đàn ông cố gắng ngăn Sahil đâm cô gái bằng dao, nhưng Sahil thô bạo hất tay người đàn ông ra và tiếp tục phạm tội. Có ít nhất 10 người qua đường đi ngang qua nhưng chỉ dừng lại xem và không can thiệp hoặc gọi cho chính quyền.

Án mạng: Cô gái bị bạn trai đâm 16 nhát tử vong trước sự dửng dưng của người qua đường - Ảnh 1
Người đi đường chứng kiến ​​nhưng hầu hết không ngăn cản mà chỉ đi ngang qua - Ảnh: TWITTER

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng chỉ trích Sahil và những người qua đường vô cảm.

Hậu quả của vụ việc này là cô gái đã qua đời. Cha của cô gái nói với CNN: "Tôi nhìn thấy con gái mình nằm trên đường. Con tôi đã chết, ngay cả việc đưa con bé đến bệnh viện cũng không giúp được gì. Tôi tức giận vì không ai giúp con gái tôi. Nếu họ giúp con gái tôi, con bé có thể đã sống. Tôi nghe nói rằng những người qua đường thậm chí còn quay video vụ việc vào thời điểm đó. Tôi không nghĩ mình đang sống nữa. Tôi nhớ con gái rất nhiều. Con bé là một đứa trẻ thực sự tốt". 

Cảnh sát địa phương cho biết Sahil, là kỹ thuật viên điện lạnh, không có dấu hiệu nào cho thấy anh sợ hãi sau khi phạm tội, anh ta nói "Tôi không sợ cảnh sát". Khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy, hộp sọ của nạn nhân bị vỡ, trên cơ thể có 16 vết đâm.

Swati Maliwal, Chủ tịch Ủy ban Phụ nữ Delhi, nói với ANI: “Tội ác đã bị camera giám sát ghi lại. Một số người nhìn thấy tội ác nhưng họ không quan tâm. Delhi đã trở thành một nơi rất nguy hiểm đối với phụ nữ và trẻ em gái".

Những vụ việc tương tự đã từng xảy ra trước đây ở Ấn Độ. Vào tháng 12/ 2012, một phụ nữ 23 tuổi đang học vật lý trị liệu đã bị hãm hiếp tập thể và giết chết trên một chiếc xe buýt ở trung tâm thành phố Delhi. 

 

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