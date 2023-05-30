Chung cư 6 tầng bất ngờ đổ sập: 12 người được cứu hộ, 8 người mắc kẹt trong đó có 1 phụ nữ

Thế giới 30/05/2023 11:19

Một tòa nhà chung cư 6 tầng ở Davenport, thành phố phía đông của bang Iowa (Mỹ) đột ngột đổ sập một phần, khiến nhiều người mắc kẹt. 

Theo thông báo của thành phố Davenport và lực lượng chức năng ngày 29/5 (giờ địa phương) đưa tin, lực lượng cứu hộ nhận được tin báo tòa nhà 6 tầng có tên The Davenport Apartment đã bị đổ sập một phần vào lúc 16h55 ngày 28/5 (giờ địa phương). 

Vào thời điểm đó, phần giữa của mặt sau tòa nhà đã bị sập hoàn toàn và rơi ra ngoài, 12 người bên trong tòa nhà đã được lực lượng cứu hộ cứu hộ ra ngoài. 

Chung cư 6 tầng bất ngờ đổ sập: 12 người được cứu hộ, 8 người mắc kẹt trong đó có 1 phụ nữ - Ảnh 1
Tòa nhà chung cư 6 tầng The Davenport Apartment ở Iowa (Mỹ) bất ngờ đổ sập một phần - Ảnh: Nikos Frazier/Quad-City Times/AP

Lực lượng cứu hộ sau đó đã giải cứu được 7 người mắc kẹt ở các khu vực khác của tòa nhà và sau một cuộc tìm kiếm suốt đêm, họ đã giải cứu được thêm một phụ nữ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập trong vài giờ. Người phụ nữ bị thương đã được đưa đến đến bệnh viện và đang được điều trị. May mắn, không có thương vong tính đến thời điểm hiện tại. 

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người ở trong tòa nhà trước khi đổ sập.

Chung cư 6 tầng bất ngờ đổ sập: 12 người được cứu hộ, 8 người mắc kẹt trong đó có 1 phụ nữ - Ảnh 2
Hiện trường vụ sập - Ảnh: Nikos Frazier/Quad-City Times/AP

Theo các quan chức thành phố, tòa nhà có tổng cộng 84 phòng và là sự kết hợp giữa không gian dân cư và thương mại.

Giám đốc dịch vụ dân cư của thành phố, cho biết trong một cuộc họp báo: “Trước đây đã có một số lời phàn nàn về những khiếm khuyết về cấu trúc. Sau khi lực lượng chức năng hoàn thành công việc tại hiện trường, một cuộc điều tra mở rộng sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của vụ đổ sập. 

Chung cư 6 tầng bất ngờ đổ sập: 12 người được cứu hộ, 8 người mắc kẹt trong đó có 1 phụ nữ - Ảnh 3
Hiện trường vụ sập - Ảnh: Nikos Frazier/Quad-City Times/AP

Một nhân chứng trốn thoát từ tầng hai của tòa nhà, kể lại với tờ báo địa phương Quad-City Times: "Chuông báo động vang lên, tôi đi ra ngoài sau đó quay trở lại thì đột nhiên đèn vụt tắt và mọi người chạy ra ngoài. May mắn, tôi đã có thể đi thang máy xuống, nhưng tôi thực sự sợ hãi". 

 

Theo dữ liệu đánh giá tòa nhà của địa phương, đã có gần 20 báo cáo và giấy phép sửa chữa tòa nhà này vào năm ngoái, bao gồm các vấn đề về hệ thống ống nước và điện, Quad-Cities Times đưa tin.

 

 

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