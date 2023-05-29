Trong khi chuẩn bị cho sự kiện Ngày Thiếu nhi tại Trung Quốc, một sân khấu bất ngờ đổ sập, đè trúng 9 em học sinh mẫu giáo.

Báo Yonhap News dẫn tin từ phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin vào ngày 28/5, vào khoảng 5:30 chiều ngày 27/5, trong buổi diễn tập cho Ngày Thiếu nhi 1/6 tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, màn hình lắp đặt phía sau sân khấu bất ngờ đổ sập và đè trúng các em nhỏ đang tập luyện cho buổi biểu diễn.

Hiện trường vụ tai nạn trong ngày diễn tập cho Ngày Thiếu nhi 1/6 - Ảnh: Truyền thông Trung Quốc/Yonhap News

9 học sinh mẫu giáo bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa đến bệnh viện. May mắn, 9 em bị thương được thông báo đã qua cơn nguy hiểm.

Màn hình sân khấu bất ngờ sập xuống đè trúng làm nhiều em học sinh nhập viện - Clip: Yonhap News

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, màn hình bị sập trong vòng 20 giây sau khi khoảng 20 học sinh mẫu giáo lên sân khấu tổng duyệt.

Hiện các nhà chức trách cho biết họ đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

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