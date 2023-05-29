Vụ giẫm đạp tại sân vận động ở Tanzania, ít nhất 1 người thiệt mạng, khoảng 30 người bị thương

Thế giới 29/05/2023 08:44

Vụ giẫm đạp xảy ra khi người hâm mộ cố gắng xô đẩy cánh cổng để vào xem trận đấu bóng đá giữa đội tuyển bóng đá trẻ nước này và đội tuyển đến từ Algeria làm nhiều người thương vong.

Theo thông tin từ Báo điện tử VietnamPlus, ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra sau khi các cổ động viên chen lấn nhau để vào sân vận động Benjamin Mkapa ở thành phố cảng Dar es Salaam của Tanzania.

Bộ trưởng Y tế Tanzania Ummy Mwalimu xác nhận 1 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Vụ giẫm đạp tại sân vận động ở Tanzania, ít nhất 1 người thiệt mạng, khoảng 30 người bị thương - Ảnh 1
Sân vận động Benjamin Mkapa - Ảnh: Báo điện tử VietnamPlus

Dẫn tin từ Báo Điện Tử VOV News, theo nhà chức trách Tanzania, vụ giẫm đạp xảy ra khi người hâm mộ cố gắng xô đẩy cánh cổng để vào xem trận đấu bóng đá giữa đội tuyển bóng đá trẻ nước này và đội tuyển đến từ Algeria.

Các vụ giẫm đạp gây chết người không phải là hiếm xảy ra ở Tanzania. Gần đây nhất, vào tháng 3/2021, ít nhất 45 người đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp xảy ra tại sân vận động ở thành phố Dar es Salaam, khi có nhiều người đổ về tham dự lễ tang cố Tổng thống John Magufuli.

 

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