Trước thềm khai mạc SEA Games 32 vào ngày mai tại Campuchia: 11.000 người tham gia từ 11 quốc gia

Thế giới 04/05/2023 10:18

Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 32 do Campuchia đăng cai sẽ diễn ra trong cuối tuần này, từ ngày 5-17/5. Trước đó, đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 5 năm ngoái.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32 sẽ khai mạc tại Campuchia vào ngày mai, ngày 5/5 (giờ địa phương).

Giải đấu sẽ được tổ chức cho đến ngày 17/5 với 11.000 người chơi đến từ 11 quốc gia bao gồm các nước thành viên ASEAN và Đông Timor (Timor-Leste). 

Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Trước thềm khai mạc SEA Games 32 vào ngày mai tại Campuchia: 11.000 người tham gia từ 11 quốc gia - Ảnh 1
Biểu trưng, linh vật, khẩu hiệu của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12 - Ảnh: Cambodia2023.com

Chiến lược của Thủ tướng Campuchia Hun Sen là tổ chức thành công cuộc thi và xem đây như một cơ hội để thu thập phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến ​​vào tháng 7 tới.

Được biết, nước chủ nhà cũng thành lập các điểm phát vé miễn phí. Hàng ngàn người vẫn kiên nhẫn chờ đợi xếp hàng dưới cái nóng oi bức chứng tỏ sức nóng của người hâm mộ tại đây dành cho SEA games không kém gì thời tiết. 

Lễ khai mạc Đại hội sẽ được tổ chức tại sân vận động quốc gia Morodok Techo. Tọa lạc tại thủ đô Phnom Penh, sân vận động có sức chứa 60.000 khán giả, không chỉ đắt mà còn rất đẹp. 

Trước thềm khai mạc SEA Games 32 vào ngày mai tại Campuchia: 11.000 người tham gia từ 11 quốc gia - Ảnh 2
Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 5/2022 - Ảnh Yonhap News

Đại hội Thể thao Đông Nam Á (tiếng Anh: SEA Games hay Southeast Asian Games), là một sự kiện thể thao tổ chức hai năm một lần vào giữa chu kỳ Đại hội Olympic và Đại hội Thể thao châu Á, với sự tham gia của các vận động viên từ 11 nước trong khu vực Đông Nam Á.

Kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 vừa được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 5 năm ngoái. Được biết, kỳ SEA Games 31 được ấn định tổ chức vào năm 2021 nhưng vì tình hình dịch COVID-19 nên chính thức bị hoãn sang năm 2022. 

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