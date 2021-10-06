Tỷ phú đầu tiên của làng bóng đá Cristiano Ronaldo - cầu thủ đầu tiên được trả 1 triệu USD cho mỗi bài đăng lên MXH

Theo Forbes, trong năm vừa qua, Cristiano Ronaldo đã kiếm về tận 125 triệu USD. Nhờ tận dụng sức ảnh hưởng của mình trên Internet, nam cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ký kết các hợp đồng "triệu đô". Giới truyền thông nhận định, Ronaldo là một người rất biết "cân bằng sổ sách".

Mùa hè này, sau 12 năm Cristiano Ronaldo rời Manchester United đến với Real Madrid, nam cầu thủ đã chính thức "trở về nhà". Tạp chí Forbes cho biết, thương vụ giữa Cristiano Ronaldo và Manchester United trị giá lên đến 70 triệu USD, bao gồm các khoản thỏa thuận và tiền lương của anh ấy. Ngày 31/8, Cristiano Ronaldo được xác nhận sẽ là "số 7 mới" và thông báo này đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục đã được thiết lập trước đó.

Được biết đến là vận động viên nổi tiếng nhất thế giới, Cristiano Ronaldo hiện đang có hơn nửa tỷ người theo dõi trên tất cả tài khoản mạng xã hội của mình gồm Facebook (149 triệu), Instagram (348 triệu) và Twitter (94,5 triệu) ở thời điểm bài viết này được đăng tải.

"Số 7" kiếm ra tiền

Sau khi rời đi hơn 1 thập niên, Cristiano Ronaldo vẫn nổi tiếng ở Manchester United đến mức tên của anh luôn được xướng lên trên sân vận động Old Trafford (sân vận động của riêng đội tuyển Manchester United). Và hiện tại, một lần nữa, người hâm mộ của anh xuất hiện để đón thần tượng của họ trở lại. Theo truyền thông Anh, có nhiều hàng dài xếp hàng bên ngoài sân vận động này ngay khi số áo của Cristiano Ronaldo được xác nhận, họ muốn được cầm trên tay chiếc áo số 7 càng sớm càng tốt.

Forbes báo cáo rằng chiếc áo mang số 7 của Ronaldo là chiếc áo được bán trực tuyến nhanh nhất trong lịch sử Premier League - Ảnh: Internet

Theo SportBible, các nhà bán lẻ đã ghi nhận bộ quần áo thi đấu của Manchester United có số áo của Ronaldo đã bán được hơn 44 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, số trang phục này đã bán hết chỉ trong vòng 12 giờ sau khi thông báo được đưa ra. Forbes cũng báo cáo rằng chiếc áo mang số 7 của Ronaldo là chiếc áo được bán trực tuyến nhanh nhất trong lịch sử Premier League.

Ảnh hưởng của người có nửa tỷ lượt theo dõi trên MXH

Tờ The Guardian cho hay, mỗi năm, Cristiano Ronaldo có thể kiếm 40 triệu USD chỉ riêng trên Instagram. Ước tính, với mỗi bài đăng quảng cáo trên nền tảng này, nam cầu thủ thu về tận 40 triệu USD, khiến anh trở thành người có thu nhập cao nhất nhờ MXH này.

Mỗi năm, Cristiano Ronaldo có thể kiếm 40 triệu USD chỉ riêng trên Instagram - Ảnh: Internet

Thực tế cho thấy, không có gì có thể lớn hơn sức mạnh của Cristiano Ronaldo và người hâm mộ của anh ấy thông qua việc anh thẳng tay gạt chai Coca-Cola ra khỏi bàn và khuyên mọi người nên uống nước lọc hồi tháng 6 vừa qua vào giải vô địch châu Âu. Động thái này của anh đã khiến nhãn hàng nước giải khát số 1 thế giới thiệt hại hơn 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, hành động này của anh chàng lại tạo cơ hội tăng doanh thu cho các nhãn hiệu nước lọc khác. Tờ Goal đưa tin rằng, nhãn hiệu nước uống đóng chai Evian đã góp phần thúc đẩy bình luận này của Cristiano Ronaldo và Tổ chức Y tế Thế giới thậm chí đã nhắc lại để nêu lên quan điểm chống đường của mình.

Bài đăng của Tổ chức Y tế Thế trên Twitter - Ảnh: Chụp màn hình

Hợp đồng trọn đời của Cristiano Ronaldo và tập đoàn đa quốc gia Nike

Tuy Cristiano Ronaldo vẫn kiếm được tiền trên mạng xã hội, nhưng hợp đồng trọn đời với Nike mới thực sự mang tiền về cho anh ấy. Theo Forbes, Cristiano Ronaldo đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD từ thương vụ khổng lồ này.

Được ký kết vào năm 2016, mối quan hệ hợp tác được coi là lịch sử này chỉ mới diễn ra 3 lần đối với tập đoàn này. Hai lần trước đó chính là với LeBron James và Michael Jordan.

Cristiano Ronaldo đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD sau hợp đồng lịch sử với Nike - Ảnh: Internet

Theo Investopedia, Nike đã sớm nhận ra sức mạnh của Cristiano Ronaldo trên MXH và coi anh là một “mega-influencer” (người có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trên MXH). Trang web này thông tin rằng Cristiano Ronaldo đã thu về 474 triệu USD cho Nike chỉ trong vòng một năm.