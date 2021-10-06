Tỷ phú đầu tiên của làng bóng đá Cristiano Ronaldo - cầu thủ đầu tiên được trả 1 triệu USD cho mỗi bài đăng lên MXH

Thế giới 06/10/2021 18:15

Trước khi đứng đầu danh sách "Những cầu thủ bóng đá được trả lương cao nhất thế giới năm 2021" của Forbes, Cristiano Ronaldo đã là cầu thủ bóng đá đầu tiên kiếm được hơn 1 tỷ USD trước thuế trong sự nghiệp.

Theo Forbes, trong năm vừa qua, Cristiano Ronaldo đã kiếm về tận 125 triệu USD. Nhờ tận dụng sức ảnh hưởng của mình trên Internet, nam cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ký kết các hợp đồng "triệu đô". Giới truyền thông nhận định, Ronaldo là một người rất biết "cân bằng sổ sách".

cristiano ronaldo 1
Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá đầu tiên kiếm được hơn 1 tỷ USD trước thuế trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Bước đi ấn tượng của Manchester United

Được biết đến là vận động viên nổi tiếng nhất thế giới, Cristiano Ronaldo hiện đang có hơn nửa tỷ người theo dõi trên tất cả tài khoản mạng xã hội của mình gồm Facebook (149 triệu), Instagram (348 triệu) và Twitter (94,5 triệu) ở thời điểm bài viết này được đăng tải.

cristiano ronaldo 2
Mùa hè này, sau 12 năm Cristiano Ronaldo rời Manchester United đến với Real Madrid, nam cầu thủ đã chính thức 'trở về nhà' - Ảnh: Internet

Mùa hè này, sau 12 năm Cristiano Ronaldo rời Manchester United đến với Real Madrid, nam cầu thủ đã chính thức "trở về nhà". Tạp chí Forbes cho biết, thương vụ giữa Cristiano Ronaldo và Manchester United trị giá lên đến 70 triệu USD, bao gồm các khoản thỏa thuận và tiền lương của anh ấy. Ngày 31/8, Cristiano Ronaldo được xác nhận sẽ là "số 7 mới" và thông báo này đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục đã được thiết lập trước đó.

"Số 7" kiếm ra tiền

Sau khi rời đi hơn 1 thập niên, Cristiano Ronaldo vẫn nổi tiếng ở Manchester United đến mức tên của anh luôn được xướng lên trên sân vận động Old Trafford (sân vận động của riêng đội tuyển Manchester United). Và hiện tại, một lần nữa, người hâm mộ của anh xuất hiện để đón thần tượng của họ trở lại. Theo truyền thông Anh, có nhiều hàng dài xếp hàng bên ngoài sân vận động này ngay khi số áo của Cristiano Ronaldo được xác nhận, họ muốn được cầm trên tay chiếc áo số 7 càng sớm càng tốt.

cristiano ronaldo 3
Forbes báo cáo rằng chiếc áo mang số 7 của Ronaldo là chiếc áo được bán trực tuyến nhanh nhất trong lịch sử Premier League - Ảnh: Internet

Theo SportBible, các nhà bán lẻ đã ghi nhận bộ quần áo thi đấu của Manchester United có số áo của Ronaldo đã bán được hơn 44 triệu đô la Mỹ. Đáng chú ý, số trang phục này đã bán hết chỉ trong vòng 12 giờ sau khi thông báo được đưa ra. Forbes cũng báo cáo rằng chiếc áo mang số 7 của Ronaldo là chiếc áo được bán trực tuyến nhanh nhất trong lịch sử Premier League.

Ảnh hưởng của người có nửa tỷ lượt theo dõi trên MXH

Tờ The Guardian cho hay, mỗi năm, Cristiano Ronaldo có thể kiếm 40 triệu USD chỉ riêng trên Instagram. Ước tính, với mỗi bài đăng quảng cáo trên nền tảng này, nam cầu thủ thu về tận 40 triệu USD, khiến anh trở thành người có thu nhập cao nhất nhờ MXH này.

cristiano ronaldo 4
Mỗi năm, Cristiano Ronaldo có thể kiếm 40 triệu USD chỉ riêng trên Instagram - Ảnh: Internet

Thực tế cho thấy, không có gì có thể lớn hơn sức mạnh của Cristiano Ronaldo và người hâm mộ của anh ấy thông qua việc anh thẳng tay gạt chai Coca-Cola ra khỏi bàn và khuyên mọi người nên uống nước lọc hồi tháng 6 vừa qua vào giải vô địch châu Âu. Động thái này của anh đã khiến nhãn hàng nước giải khát số 1 thế giới thiệt hại hơn 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, hành động này của anh chàng lại tạo cơ hội tăng doanh thu cho các nhãn hiệu nước lọc khác. Tờ Goal đưa tin rằng, nhãn hiệu nước uống đóng chai Evian đã góp phần thúc đẩy bình luận này của Cristiano Ronaldo và Tổ chức Y tế Thế giới thậm chí đã nhắc lại để nêu lên quan điểm chống đường của mình.

cristiano ronaldo 5
Bài đăng của Tổ chức Y tế Thế trên Twitter - Ảnh: Chụp màn hình

Hợp đồng trọn đời của Cristiano Ronaldo và tập đoàn đa quốc gia Nike

Tuy Cristiano Ronaldo vẫn kiếm được tiền trên mạng xã hội, nhưng hợp đồng trọn đời với Nike mới thực sự mang tiền về cho anh ấy. Theo Forbes, Cristiano Ronaldo đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD từ thương vụ khổng lồ này.

Được ký kết vào năm 2016, mối quan hệ hợp tác được coi là lịch sử này chỉ mới diễn ra 3 lần đối với tập đoàn này. Hai lần trước đó chính là với LeBron James và Michael Jordan.

cristiano ronaldo 6
Cristiano Ronaldo đã kiếm được khoảng 1 tỷ USD sau hợp đồng lịch sử với Nike - Ảnh: Internet

Theo Investopedia, Nike đã sớm nhận ra sức mạnh của Cristiano Ronaldo trên MXH và coi anh là một “mega-influencer” (người có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trên MXH). Trang web này thông tin rằng Cristiano Ronaldo đã thu về 474 triệu USD cho Nike chỉ trong vòng một năm.

Mark Zuckerberg gửi lời xin lỗi sau một đêm Facebook gặp gián đoạn, hao hụt 6 tỷ USD

Mark Zuckerberg gửi lời xin lỗi sau một đêm Facebook gặp gián đoạn, hao hụt 6 tỷ USD

Vì những lỗi gián đoạn xảy ra vào đêm qua của Facebook trên phạm vi toàn cầu, sáng nay, khi trang MXH này hoạt động trở lại bình thường, ông chủ Mark Zuckerberg đã đưa ra lời xin lỗi chính thức đến toàn thể người dùng trên thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Cầu thủ Cristiano Ronaldo Manchester United Nike

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 3 giờ 3 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích